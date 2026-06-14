باكستان وتركيا تشيدان بالتطورات الإيجابية بين الولايات المتحدة وإيران

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أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم / الأحد / أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، جرى خلاله بحث التطورات الإقليمية الراهنة.

وذكرت الوزارة - في بيان على منصة إكس - أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الأوضاع في المنطقة، ورحبا بما وصفاه بـ"التقدم المشجع" نحو التوصل لتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وأعرب الوزيران عن أملهما في أن تسهم هذه التطورات الإيجابية في تمهيد الطريق نحو تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة.

كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والبقاء على تواصل وثيق لمتابعة المستجدات والتطورات المقبلة.