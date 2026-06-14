جاستن ترودو وكاتي بيري حديث وسائل الإعلام بعد الظهور في كأس العالم

أصبح الثنائي المغنية الأمريكية كاتي بيري ورئيس وزراء كندا السابق جاستن ترودو حديث العالم بعد الظهور سويا في مباريات كأس العالم 2026.وظهر جاستن ترودو في مدرجات مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وباراجواي في كأس العالم فيفا 2026، رفقة صديقته المغنية الأمريكية كاتي بيري.



وقد تعرض جاستن ترودو لانتقادات واسعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تجاهل مباراة بلده التي أقيمت قبل 6 ساعات في نفس البطولة.

كانت النجمة الأميركية كاتي بيري ورئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو خطفا الأضواء خلال أول ظهور رسمي مشترك لهما على السجادة الحمراء، وذلك أثناء العرض الأول لفيلم الحفلات الموسيقية الجديد لبيري ضمن فعاليات مهرجان تريبيكا السينمائي في مدينة نيويورك قبل أيام.



وشهد الحدث حضور ترودو إلى جانب بيري دعماً لها في العرض الخاص بفيلم "كاتي بيري: جولة لايف تايمز – مباشر من باريس"، الذي يوثق إحدى أبرز محطات جولاتها الغنائية ويستعرض لقطات حصرية من عروضها الموسيقية.

