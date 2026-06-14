رامي ربيعة: مستعدون لضربة البداية.. وهدفنا الوصول لأبعد نقطة بالمونديال

أكد رامي ربيعة، مدافع منتخب مصر، أن المنتخب خاض برنامج إعداد قوي ومميز قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026، وأصبح جاهزاً لخوض مباراة بلجيكا غدا في الجولة الأولى.

وأوضح ربيعة أن التركيز والروح القتالية هما شعار جميع اللاعبين، مشيراً إلى أن المنتخب يلعب من أجل الفوز ويسعى للوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة.

وأضاف أن منتخب مصر يضم مجموعة من اللاعبين الكبار بقيادة محمد صلاح، موجهاً الشكر للجماهير المصرية التي تساند المنتخب باستمرار.

ويواجه منتخبنا الوطني، بلجيكا في العاشرة مساء غد الاثنين، بتوقيت القاهرة، في الجولة الأولى للمجموعة السابعة بالمونديال.