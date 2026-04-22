الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

28 دولة في بطولة إفريقيا للمصارعة 2026 بالإسكندرية بمشاركة 500 لاعب

محمد سمير

تشهد بطولة إفريقيا للمصارعة التي تستضيفها مصر بمدينة الإسكندرية مشاركة واسعة من مختلف الدول، حيث تمثل بطولة إفريقيا للمصارعة واحدة من أهم الأحداث الرياضية القارية في عام 2026، وسط استعدادات كبيرة من جانب الاتحاد المصري.

وتستضيف مصر منافسات بطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية والحرة والنسائية تحت 17 و20 سنة وللكبار، إلى جانب منافسات المصارعة الشاطئية تحت 17 سنة للرجال والسيدات، وذلك بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 25 أبريل حتى 5 مايو 2026، بمشاركة واسعة من مختلف الدول الإفريقية، ما يعزز من أهمية بطولة إفريقيا للمصارعة على المستوى القاري.

وقد أكدت 27 دولة مشاركتها في منافسات البطولة، وهي: "الجزائر، أنجولا، بوروندي، بنين، بوركينا فاسو، إفريقيا الوسطى، الكونغو، كوت ديفوار، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، جزر القمر، كابو فيردي، غينيا بيساو، غانا، غينيا، كينيا، المغرب، جنوب إفريقيا، تونس، سيراليون، السودان، السنغال، أوغندا، مدغشقر، موريشيوس، ناميبيا، ونيجيريا".

ويبلغ إجمالي عدد المشاركين في بطولة إفريقيا للمصارعة نحو 500 لاعب ولاعبة، إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة للبعثات، ما يعكس قوة المنافسة في بطولة إفريقيا للمصارعة.

وتشارك مصر في البطولة ببعثة تضم 106 لاعبًا ولاعبة، في مختلف المراحل السنية، في إطار السعي لتحقيق نتائج متميزة على أرضها وبين جماهيرها، خاصة في ظل أهمية بطولة إفريقيا للمصارعة في إعداد اللاعبين للبطولات الكبرى.

ومن المتوقع أن يشهد حفل افتتاح البطولة حضور عدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة، على رأسهم الأستاذ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، العميد سعيد صلاح رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، إلى جانب نيناد لالوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة وعضو اللجنة الأولمبية الدولية.

كما يحضر فؤاد مسكوت نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحادين العربي والإفريقي، وأخروالجان أحمدوفيتش روزييف نائب رئيس الاتحاد الدولي، ومحمد مجاهد عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محمد عزازي العسال رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة.

تقام إقامة الوفود المشاركة بفندق راديسون بلو، فيما تستضيف الصالة المغطاة باستاد برج العرب منافسات البطولة، على أن تجرى التدريبات داخل مقر الإقامة بالفندق، بما يوفر سهولة التنقل ويضمن راحة اللاعبين والأجهزة الفنية، وهو ما يعكس جودة تنظيم بطولة إفريقيا للمصارعة.

وتعد البطولة الإفريقية للمصارعة واحدة من أبرز البطولات القارية، حيث تمثل محطة مهمة لمنتخب مصر للمصارعة من أجل الظهور بأفضل مستوى فني، خاصة في ظل مشاركة لاعبي الكبار والشباب تحت 20 عامًا والناشئين تحت 17 عامًا، ضمن خطة الإعداد للبطولات الدولية والأولمبية المقبلة، ما يعزز من قيمة بطولة إفريقيا للمصارعة.

وفي إطار الاستعدادات، قام الاتحاد المصري للمصارعة بشراء أبسطة دولية جديدة وفقًا لاشتراطات الاتحاد الدولي، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، ويسهم في نجاح بطولة إفريقيا للمصارعة على المستويين الفني والتنظيمي.

ويواصل الاتحاد المصري للمصارعة التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وكافة الجهات المعنية بمحافظة الإسكندرية، من أجل توفير أفضل الأجواء للوفود المشاركة، والعمل على خروج البطولة بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر الرائدة في تنظيم واستضافة كبرى البطولات الرياضية على مستوى القارة، خاصة مع تنظيم بطولة إفريقيا للمصارعة بهذا الحجم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هاني شاكر

ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

مجلس الوزراء

الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

ترشيحاتنا

تصادم دراجتين ناريتين

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بقنا

المتهم

روج لأعمال العنف والبلطجة.. القبض على صانع محتوى بالجيزة

المتهم

القبض على عاطل تعدى على سيدة وأبنائها بالمرج

بالصور

عوامل تزيد هشاشة العظام.. وطرق الوقاية

العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية

أكثر 10 ماركات سيارات ترخيصا في مصر.. تفاصيل

اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
اكثر ١٠ ماركات ترخيصا

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

BMW 7
BMW 7
BMW 7

فيديو

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد