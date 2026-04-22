28 دولة في بطولة إفريقيا للمصارعة 2026 بالإسكندرية بمشاركة 500 لاعب

تشهد بطولة إفريقيا للمصارعة التي تستضيفها مصر بمدينة الإسكندرية مشاركة واسعة من مختلف الدول، حيث تمثل بطولة إفريقيا للمصارعة واحدة من أهم الأحداث الرياضية القارية في عام 2026، وسط استعدادات كبيرة من جانب الاتحاد المصري.

وتستضيف مصر منافسات بطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية والحرة والنسائية تحت 17 و20 سنة وللكبار، إلى جانب منافسات المصارعة الشاطئية تحت 17 سنة للرجال والسيدات، وذلك بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 25 أبريل حتى 5 مايو 2026، بمشاركة واسعة من مختلف الدول الإفريقية، ما يعزز من أهمية بطولة إفريقيا للمصارعة على المستوى القاري.

وقد أكدت 27 دولة مشاركتها في منافسات البطولة، وهي: "الجزائر، أنجولا، بوروندي، بنين، بوركينا فاسو، إفريقيا الوسطى، الكونغو، كوت ديفوار، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، جزر القمر، كابو فيردي، غينيا بيساو، غانا، غينيا، كينيا، المغرب، جنوب إفريقيا، تونس، سيراليون، السودان، السنغال، أوغندا، مدغشقر، موريشيوس، ناميبيا، ونيجيريا".

ويبلغ إجمالي عدد المشاركين في بطولة إفريقيا للمصارعة نحو 500 لاعب ولاعبة، إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة للبعثات، ما يعكس قوة المنافسة في بطولة إفريقيا للمصارعة.

وتشارك مصر في البطولة ببعثة تضم 106 لاعبًا ولاعبة، في مختلف المراحل السنية، في إطار السعي لتحقيق نتائج متميزة على أرضها وبين جماهيرها، خاصة في ظل أهمية بطولة إفريقيا للمصارعة في إعداد اللاعبين للبطولات الكبرى.

ومن المتوقع أن يشهد حفل افتتاح البطولة حضور عدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة، على رأسهم الأستاذ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، العميد سعيد صلاح رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، إلى جانب نيناد لالوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة وعضو اللجنة الأولمبية الدولية.

كما يحضر فؤاد مسكوت نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحادين العربي والإفريقي، وأخروالجان أحمدوفيتش روزييف نائب رئيس الاتحاد الدولي، ومحمد مجاهد عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محمد عزازي العسال رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة.

تقام إقامة الوفود المشاركة بفندق راديسون بلو، فيما تستضيف الصالة المغطاة باستاد برج العرب منافسات البطولة، على أن تجرى التدريبات داخل مقر الإقامة بالفندق، بما يوفر سهولة التنقل ويضمن راحة اللاعبين والأجهزة الفنية، وهو ما يعكس جودة تنظيم بطولة إفريقيا للمصارعة.

وتعد البطولة الإفريقية للمصارعة واحدة من أبرز البطولات القارية، حيث تمثل محطة مهمة لمنتخب مصر للمصارعة من أجل الظهور بأفضل مستوى فني، خاصة في ظل مشاركة لاعبي الكبار والشباب تحت 20 عامًا والناشئين تحت 17 عامًا، ضمن خطة الإعداد للبطولات الدولية والأولمبية المقبلة، ما يعزز من قيمة بطولة إفريقيا للمصارعة.

وفي إطار الاستعدادات، قام الاتحاد المصري للمصارعة بشراء أبسطة دولية جديدة وفقًا لاشتراطات الاتحاد الدولي، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، ويسهم في نجاح بطولة إفريقيا للمصارعة على المستويين الفني والتنظيمي.

ويواصل الاتحاد المصري للمصارعة التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وكافة الجهات المعنية بمحافظة الإسكندرية، من أجل توفير أفضل الأجواء للوفود المشاركة، والعمل على خروج البطولة بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر الرائدة في تنظيم واستضافة كبرى البطولات الرياضية على مستوى القارة، خاصة مع تنظيم بطولة إفريقيا للمصارعة بهذا الحجم.