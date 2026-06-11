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أكسيوس: واشنطن تتوقع رداً إيرانياً يستهدف قواعد أمريكية في المنطقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكسيوس: واشنطن تتوقع رداً إيرانياً يستهدف قواعد أمريكية في المنطقة

الرد الايراني على الهجوم الامريكي
الرد الايراني على الهجوم الامريكي
القسم الخارجي

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول أمريكي قوله إن الإدارة الأمريكية تتوقع رداً إيرانياً محتملاً على الضربات الأخيرة التي استهدفت أهدافاً داخل إيران، مشيراً إلى أن التقديرات الأمنية ترجح أن يتركز أي رد محتمل على قواعد ومواقع عسكرية أميركية منتشرة في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب المسؤول، الذي تحدث للموقع، فإن المؤسسات الأمنية والعسكرية الأميركية رفعت مستوى المراقبة والاستعداد تحسباً لأي تحركات إيرانية خلال الساعات أو الأيام المقبلة، في ظل التصعيد المتبادل بين الجانبين وتزايد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة.

وتأتي هذه التقديرات بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف داخل إيران، قالت إنها جاءت رداً على ما وصفته بـ"الاعتداءات المستمرة" ضد القوات والمصالح الامريكية.

 وأكدت واشنطن أن العمليات تهدف إلى حماية قواتها وردع أي تهديدات مستقبلية.

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