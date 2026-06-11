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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران.. انفجارات قرب مطار بندر عباس وقاعدة جوية جنوب البلاد

انفجارات في ايران
انفجارات في ايران
القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الخميس، بسماع دوي عدة انفجارات في مدينة بندر عباس الساحلية جنوب إيران، بالقرب من المطار الرئيسي للمدينة وإحدى القواعد الجوية، في تطور أمني جديد يأتي وسط تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.

وذكرت التقارير أن الانفجارات سُمعت في مناطق متفرقة من المدينة الواقعة على الساحل الشمالي لمضيق هرمز، دون أن تتضح على الفور طبيعة الحادث أو حجم الأضرار والخسائر المحتملة.

 كما لم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن بياناً رسمياً يحدد أسباب الانفجارات أو يكشف عن تفاصيل المواقع التي تعرضت لها.

وتعد بندر عباس من أهم المدن الاستراتيجية في إيران، نظراً لاحتضانها مرافق بحرية وعسكرية رئيسية، فضلاً عن موقعها الحيوي المطل على مضيق هرمز الذي تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية. 

كما تضم المدينة منشآت لوجستية وموانئ تعد من أبرز المراكز الاقتصادية والعسكرية في البلاد.

وتأتي هذه الأنباء بعد ساعات من تقارير إعلامية تحدثت عن سماع انفجارات في مناطق إيرانية أخرى، بينها جزيرة قشم وجزيرة كيش، إلى جانب رصد نشاط لمنظومات الدفاع الجوي في محيط العاصمة طهران. 

وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، في أعقاب إعلان القيادة الوسطى الأميركية بدء تنفيذ ما وصفته بـ«ضربات دفاع عن النفس» ضد أهداف داخل إيران.

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