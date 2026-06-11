بالأحمر الناري.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

شاركت النجمة هنا الزاهد جمهورها بمجموعة من الصور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بجلسة تصوير جديدة.





تفاصيل إطلالة هنا الزاهد..



واثارت هنا الزاهد الجدل بجمالها و قوامها الممشوق من خلال إطلالتها وظهورها بفستان ملفت و انيق جاء باللون الأحمر النارى.

ونسقت مع هذه الإطلالة بعض المجوهرات الذهبيه التى تماشت مع ستايل الفستان.



وتتميز هنا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد هنا ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.