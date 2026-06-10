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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

منة فضالي تثير الجدل بإطلالة برفقة كلبها

منة فضالى تثير الجدل بإطلالتها رفقة كلبها
منة فضالى تثير الجدل بإطلالتها رفقة كلبها
رنا عصمت

شاركت الفنانة منة فضالى ، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها رفقة كلبها.

تفاصيل إطلالة منة فضالى..

وظهرت منة فضالى ، باطلالة ملفتة مرتدية فستانا اسود قصر كشفت عن أناقتها و قوامها الممشوق.

 وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

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منة فضالى صور منة فضالى منة فضالى تثير الجدل بإطلالتها رفقة كلبها منة فضالى تثير الجدل بإطلالتها

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