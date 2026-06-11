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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي وبنك مصر

الدولار
الدولار
آية الجارحي

استقر سعر الدولار اليوم الخميس، بالقرب من مستوى الـ 52 جنيها، عقب ارتفاع أمس الاربعاء  .

وسجل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري وبنك مصر   51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الخميس 11-6-2026، في البنوك، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الدولار اليوم 

وسعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي  51.82 جنيه للشراء، و51.92 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم 

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية وصل إلى 51.79 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع.

وفي بنك الكويت الوطني سجل  51.78 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سجل سعر البنك الأهلي الكويتي  51.78 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.

ووصل إلى  51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان 51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر 51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

وقدم بنك قناة السويس أعلى سعر لصرف الدولار مُسجلًا  51.82 جنيه للشراء، و51.92 جنيه للبيع.

وسعر الدولار في بنك نكست  51.82 جنيه للشراء، و51.92 جنيه للبيع.

بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر  51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في البنوك 

سعر الدولار في ميد بنك  51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد  51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي  51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي  51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع.

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