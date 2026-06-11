بجسم نحيف.. مي حلمى تثير الجدل بإنقاص وزنها

نشرت المذيعة مي حلمي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل إطلالة مى حلمى..



واثارت مى حلمى الجدل بنحافتها ، حيث ارتدت فستانا ابيض شيفون كشف عن انقاص وزنها الشديد.



ولفتت مي حلمي الأنظار في الصور بفلير الشفايف و بإطلالتها الجريئة، ووضعت لمسات من الماكياج لتبرز جمالملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها.



وتحرص مى حلمى على مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرزالصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.