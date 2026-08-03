لمتابعة تداعيات الهزة الأرضية.. المحافظات ترفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية

في إطار متابعة تداعيات الهزة الأرضية التي تعرضت لها البلاد فجر اليوم الاثنين، في المحافظات لرصد اية عواقب للهزة والتعامل مع اي طارئ ..

القليوبية

أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن المحافظة لم ترصد أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو تأثيرات على المنشآت والمرافق العامة، وذلك عقب الهزة الأرضية التي شعر بها عدد من المواطنين فجر اليوم، والتي بلغت قوتها نحو 5.7 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة تابعت الموقف منذ اللحظات الأولى، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديريات الخدمات، وكافة الجهات المعنية، حيث أكدت أعمال المتابعة أن جميع المرافق الحيوية والخدمات العامة تعمل بصورة طبيعية، ولم يتم تسجيل أي بلاغات بشأن وقوع أضرار.

وشدد محافظ القليوبية على استمرار رفع درجة الجاهزية والمتابعة المستمرة، والتنسيق مع الجهات المختصة لرصد أي مستجدات، مؤكدًا أن المحافظة تتعامل بكل الجدية مع أي بلاغات قد ترد عبر غرف العمليات.

واختتم المحافظ تصريحاته مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل متابعة الموقف على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات، والحفاظ على سلامة المواطنين، واستمرار انتظام العمل بجميع المرافق والخدمات دون تأثر.

الدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الموقف العام بنطاق المحافظة فور الإعلان عن الهزة الأرضية .

وذلك في ضوء البيان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بشأن رصد محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد فجر اليوم الاثنين في تمام الساعه 3:00 صباحا وقوع هزة أرضية شرق القاهره ، بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 10 كيلو والتي شعر بها عدد من المواطنين في بعض المحافظات وعدد من الدول المجاورة .

وجه " محافظ الدقهلية " بتفعيل خطة الطوارئ وانعقاد غرفة إدارة الأزمة بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، ورفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والمعنية، لمتابعة أي تداعيات محتملة داخل نطاق المحافظة، والتعامل الفوري مع أي بلاغات قد ترد من المواطنين أو الجهات المختصة.

كما وجه "المحافظ " رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديريات الخدمات، وشركات المرافق، بالتواجد والمتابعة المستمرة كلٌ في نطاقه، ومراجعة موقف المنشآت الحيوية والخدمية، والتأكد من انتظام الخدمات والمرافق، وسرعة الإبلاغ عن أي مستجدات لغرفة إدارة الأزمة بالمحافظة.

وتشير النتائج الأولية الي عدم وقوع أي خسائر في المنشآت او الممتلكات أو الأرواح حتي الآن والوضوع مستقر وآمن .

وتؤكد "محافظة الدقهلية " أن غرفة العمليات المركزية ومركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يتابعان الموقف لحظة بلحظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد أي تأثيرات محتملة للهزة الأرضية داخل نطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا حال ورود أي بلاغات.

وتؤكد المحافظة على استمرار غرفة العمليات المركزية في تلقي بلاغات واستفسارات المواطنين على الأرقام التالية:

0502316644 - 0502314880 - 0502327792

من التليفون الأرضي أو المحمول، وعلى رقم 114 من التليفون الأرضي.

بني سويف

وجه اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، برفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات بالمراكز والمديريات، وذلك في أعقاب الهزة الأرضية، والتي أكدت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تسجيلها، وشعر بها عدد من المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية فجر اليوم الاثنين.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة اللحظية للموقف على مدار الساعة، والتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية، للاطمئنان على سلامة المواطنين والمنشآت، وسرعة التعامل مع أي مستجدات قد تطرأ.

وأشار المحافظ إلى أنه، وحتى تاريخه، لم تتلق غرفة العمليات الرئيسية أو مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة أي بلاغات تفيد بوقوع أضرار ناتجة عن الهزة الأرضية داخل نطاق المحافظة.

وتهيب محافظة بني سويف بالمواطنين تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثقة، مؤكدة استمرار المتابعة على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإخطار المواطنين بأي مستجدات من خلال القنوات الرسمية للمحافظة.