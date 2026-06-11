خبير تكنولوجيا يحذر من الاحتيال الإلكتروني: الطمع والخوف والوقت أبرز أدوات النصب

حذر المهندس أيسم صلاح، خبير تكنولوجيا المعلومات، من تزايد أساليب الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المستخدمين عبر انتحال هوية البنوك والمواقع الشهيرة، بهدف سرقة البيانات البنكية والحسابات الشخصية.

وأوضح صلاح أن من أبسط طرق الاحتيال ما يعرف بـ"انتحال الهوية"، حيث يقوم المحتالون بإنشاء صفحات مزيفة تشبه المواقع الرسمية للبنوك أو منصات التواصل الاجتماعي لخداع الضحايا ودفعهم لإدخال بياناتهم.

وأشار إلى أن المحتالين يعتمدون بشكل أساسي على ما يسمى بـ"الهندسة الاجتماعية"، والتي ترتكز على ثلاثة عناصر رئيسية: الطمع، والخوف، وضغط الوقت، من خلال إغراءات وهمية أو رسائل تحذيرية تدفع المستخدم لاتخاذ قرارات متسرعة دون التحقق من صحة المعلومات.

وأضاف أن بعض عمليات الاحتيال تتم عبر برمجيات خبيثة يتم تثبيتها على الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر من خلال روابط مشبوهة، لافتًا إلى أن الخطر لا يقتصر على الرسائل المجهولة، بل قد تأتي الروابط من حسابات أصدقاء تم اختراقها بالفعل.