الاتحاد السكندري يوفر حافلات لجماهير زعيم الثغر أمام المقاولون

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى تنظيم رحلة و توفير أوتوبيسات لنقل جماهير الثغر العظيمة لدعم و لمساندة فريقها و مشاهدة لقاء نادى الاتحاد السكندري و نادى المقاولون العرب فى إطار مباريات الأسبوع السادس من المرحلة النهائية لبطولة الدورى العام والمقرر إقامته يوم الخميس الموافق 2026_4-23 الساعة الخامسة مساء بإستاد المقاولون العرب و ذلك لحاملى بطاقة المشجع "Fan ID" و تذكرة المباراة وسوف تتواجد أوتوبيسات مجانية يوم المباراة لنقل الجماهير من أمام ملعب إستاد الجامعة خلف مقر نادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة الثانية عشر