جمال وأنوثة.. بوسي تثير الجدل بفستان جريء صيفي

نشرت الفنانة بوسي، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

تفاصيل إطلالة بوسي..



وظهرت بوسي،بإطلالة جريئة وملفتة مرتدية فستان بينك صيفي اتسم بقماش الكتان.

وتعد بوسي، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.