برلماني: رقم قياسي في توريد القمح يعكس نجاح الدولة في دعم الفلاح وتحقيق الأمن الغذائي

أشاد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، بما أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن تحقيق رقم قياسي في توريد القمح المحلي بلغ 4.6 مليون طن، معتبرا أنه إنجاز مهم يعكس نجاح خطط الدولة في دعم القطاع الزراعي.

وأوضح العطار في تصريحات خاصة أن هذا الرقم غير المسبوق يعكس تطور منظومة التوريد وحجم الثقة بين المزارعين والحكومة، خاصة في ظل التزام الدولة بصرف المستحقات المالية بسرعة ودون تأخير.

تحقيق الأمن الغذائي

وأضاف أن هذه النتائج الإيجابية تعزز من جهود تحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد، وهو ما يمثل أحد أهم أولويات الدولة في المرحلة الحالية.

واختتم بالإشادة بجهود الحكومة في تطوير منظومة الزراعة ودعم الفلاح المصري، مؤكدا أن استمرار هذا النهج سيحقق مزيدا من الإنجازات في المستقبل.