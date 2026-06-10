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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: التنسيق المصري مع قطر وتركيا يعكس مسؤولية سياسية مشتركة لإنجاح اتفاق شرم الشيخ

محمد المنزلاوي
محمد المنزلاوي
عبد الرحمن سرحان

أكد محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، أن التحركات المصرية المكثفة بالتنسيق مع قطر وتركيا لإنجاح تنفيذ اتفاق شرم الشيخ تعكس الدور القيادي الذي تضطلع به الدولة المصرية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وحرصها الدائم على تهيئة الأجواء المناسبة لاستكمال مسار السلام وتحقيق التهدئة المستدامة.

وقال المنزلاوي، في تصريحات صحفية اليوم، إن مصر أثبتت مجددًا قدرتها على إدارة الملفات الإقليمية المعقدة بحكمة واتزان، مستفيدة من رصيدها السياسي والدبلوماسي وعلاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، وهو ما يجعلها الطرف الأكثر قدرة على تقريب وجهات النظر وبناء جسور الثقة بين القوى المعنية.

وأوضح أن التنسيق المستمر بين مصر وقطر وتركيا يمثل نموذجًا فاعلًا للتعاون الإقليمي المسؤول، ويعكس وجود إرادة حقيقية لدى الوسطاء لدفع جهود التهدئة إلى الأمام، وتحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات عملية تسهم في تثبيت الاستقرار وتهيئة الظروف اللازمة لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن استضافة القاهرة لاجتماعات الفصائل الفلسطينية تحمل دلالات سياسية مهمة، وتؤكد الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر لدى مختلف الأطراف الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة مهمة لتعزيز التوافق الوطني الفلسطيني وتجاوز التحديات التي أعاقت تنفيذ بعض التفاهمات خلال الفترة الماضية.

وأشار المنزلاوي إلى أن نجاح الجهود المصرية لا ينعكس فقط على مسار تنفيذ الاتفاق، وإنما يسهم كذلك في تعزيز فرص الاستقرار الإقليمي وفتح المجال أمام حلول سياسية أكثر شمولًا واستدامة، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويحد من دوائر التوتر والصراع.

واختتم النائب محمد المنزلاوي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل ركيزة أساسية في دعم القضية الفلسطينية، وحاضنة لكل المبادرات الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل، مشددًا على أن استمرار التنسيق بين الوسطاء والتزام الأطراف بالتفاهمات القائمة يمثلان مفتاح النجاح للمرحلة المقبلة، ويمهدان الطريق أمام مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا للمنطقة بأسرها.

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