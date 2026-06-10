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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

النائب سيد عبد الجليل يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لإدارة رضاء المنتفعين بالرعاية الصحية بالإسماعيلية

خلال المشاركة
خلال المشاركة
الإسماعيلية انجي هيبة

شارك النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب، في اجتماع المجلس التنفيذي لإدارة رضاء المنتفعين بالهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، والذي عُقد برئاسة الدكتور محمد جبريل، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بتعزيز المشاركة المجتمعية والاستماع المباشر لمقترحات المواطنين.

وشهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية وممثلي المؤسسات الدينية والمجتمعية، في مشهد يعكس حرص الهيئة على توسيع دائرة الحوار المجتمعي وإشراك مختلف الأطراف في دعم وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

وناقش المجلس التنفيذي عدداً من الملفات الحيوية المرتبطة بتحسين تجربة المنتفعين داخل منشآت الهيئة، من بينها تيسير إجراءات الحصول على الخدمة الطبية، وتطوير منظومة الاستقبال وخدمات المنتفعين، وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، بما يسهم في سرعة الاستجابة للملاحظات والشكاوى وتحقيق أعلى مستويات الجودة والرضا.

وأكد النائب سيد عبد الجليل أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وممثلي السلطة التشريعية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية وتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين، مشيداً بما تشهده محافظة الإسماعيلية من جهود متواصلة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما شهد الاجتماع حواراً مفتوحاً مع أعضاء مجلس النواب حول أبرز التحديات والفرص المتاحة لتطوير الخدمات الصحية، حيث تم طرح عدد من المقترحات والمبادرات التي من شأنها تعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتلبية احتياجات المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الحضور أهمية استمرار الشراكة بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والمؤسسات التشريعية والتنفيذية والمجتمعية، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز المؤسسي، ووضع المنتفع في قلب عملية التطوير.

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