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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عضو بالشيوخ: قرار الكهرباء الجديد يخفف الأعباء عن أصحاب العدادات الكودية ويُسرّع إجراءات التصالح

النائب عادل السكري
النائب عادل السكري
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب عادل السكري، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بصدور قرار من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يستجيب للمقترح برغبة الذي تقدم به بشأن إعادة النظر في آلية التعامل مع العدادات الكودية وتخفيف الأعباء عن المواطنين الراغبين في تحويلها إلى عدادات قانونية تعمل بنظام الشرائح العادية.

وأوضح النائب أن القرار الصادر اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 تضمن اعتماد نموذج (7) تصالح بنظام التقسيط ضمن المستندات المقبولة لإجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، إلى جانب اعتماد الشهادات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة حتى بعد انتهاء مدة سريانها، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المواطنين وتسريع إنهاء ملفات التصالح.

وأضاف أن القرار نص على التيسير على جميع المواطنين الراغبين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية والعودة إلى نظام الشرائح، وذلك في عدة حالات تشمل ورود إخطار من الجهة الإدارية المختصة بقبول طلب التصالح، أو تقدم المواطن مباشرة إلى شركات توزيع الكهرباء بما يفيد حصوله على قبول التصالح سواء من خلال نموذج (8) النهائي أو نموذج (10) الدائم أو نموذج (7) الخاص بنظام التقسيط، فضلاً عن قبول شهادات توصيل المرافق الصادرة من الجهات الإدارية المختصة حتى في حال انتهاء مدة سريانها.

وأشار السكري إلى أن هذه الاستجابة جاءت عقب تقدمه يوم الاثنين 8 يونيو 2026 باقتراح برغبة إلى لجنة الكهرباء والطاقة بمجلس الشيوخ، طالب فيه بإعادة النظر في آلية تسعير استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، ومنح المواطنين المخالفين مهلة لمدة عام لاستكمال إجراءات التصالح، وإنشاء منظومة شكاوى عاجلة للفصل في الشكاوى خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الإدارية المختصة ووزارة الكهرباء لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد النائب أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو معالجة المشكلات المرتبطة بالعدادات الكودية، ويعكس حرص الدولة على الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير المزيد من التيسيرات التي تسهم في تقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن الأسر المصرية. 

العدادات الكهربائية العدادات الكودية البرلمان مجلس النواب نواب

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