الغربية.. بدء إجراءات استبدال العدادات الكودية للحاصلين على نماذج اتمام التصالح

صرّح اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بأنه تم البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة باستبدال العدادات الكودية بعدادات دائمة للمواطنين الحاصلين على نماذج إتمام التصالح، وذلك تنسيقاً مع وزارة التنمية المحلية، وفي إطار تنفيذ أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، واستجابةً للشكاوى الواردة من المواطنين بشأن آليات تغيير العدادات عقب استكمال إجراءات التصالح.

توجيهات محافظ الغربية

وفي خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات أمام المواطنين قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد طلب رقم (398) على منظومة التصالح بالمراكز التكنولوجية للتقدم بطلب تغيير عداد كودي للحاصلين على نماذج إتمام التصالح (7أو 8 أو 10)، وسوف يتم الرد بخطاب يُسلَّم للمواطن للتوجه إلى شركات المرافق لاستبدال العداد الكودي.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، أن المحافظة مستمرة في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين وتبسيط الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن إتاحة هذه الخدمة الجديدة تأتي لتسهيل إجراءات استبدال العدادات الكودية للحاصلين على نماذج إتمام التصالح وفقًا للقانون.