"الوزراء" يوافق على تعديل القواعد التنظيمية للترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل القواعد التنظيمية للترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023، بإضافة مشروعات بطاريات التخزين اللازمة لاستقرار الشبكة القومية للكهرباء، لاستيعاب قدرات مشروعات الطاقات المتجددة إلى المشروعات المنظمة بموجب القواعد حتى يتسنى تحديد مقابل حق الانتفاع بأراضي مشروعات بطاريات التخزين، وفقا للمحدد بنسبة لا تقل عن 2% من مقابل الطاقة المتاحة سنويا من مشروعات بطاريات التخزين.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 16.47 فدان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قرية الحلفاية بحري، مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة ثنائية لمشروع الصرف الصحي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من قطع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظات الإسماعيلية، وشمال سيناء، وبورسعيد، لاستخدامها في إقامة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية.

ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 73085.58 فدان، ناحية طريق القاهرة / الواحات البحرية، وذلك لصالح صندوق "تحيا مصر"، لاستخدامها في تنفيذ العديد من مشروعاته.