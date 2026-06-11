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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قفزة قوية لصادرات السيارات الصينية.. والمركبات الكهربائية تقود النمو العالمي

السيارات الصينية
السيارات الصينية
كريم عاطف

واصلت صناعة السيارات الصينية تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، بعدما سجلت صادرات سيارات الركاب أداء استثنائي خلال شهر مايو 2026، مدفوعة بالطلب المتزايد على السيارات الكهربائية والهجينة في مختلف الأسواق الدولية.

السيارات الصينية

وأظهرت بيانات صادرة عن رابطة مصنعي السيارات في الصين أن صادرات سيارات الركاب ارتفعت بنسبة 73% على أساس سنوي خلال مايو الماضي، لتصل إلى نحو 809 آلاف سيارة، وهو ما يعكس استمرار التوسع القوي للشركات الصينية خارج حدود السوق المحلية، في ظل تنامي الإقبال على المركبات ذات التقنيات الحديثة والأسعار التنافسية.

وكانت السيارات الكهربائية والهجينة المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث تجاوزت صادراتها 435 ألف سيارة خلال الشهر ذاته، مسجلة أكثر من ضعف مستوياتها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبذلك أصبحت هذه الفئة تمثل أكثر من نصف إجمالي صادرات سيارات الركاب الصينية، في مؤشر واضح على التحول المتسارع نحو وسائل النقل منخفضة الانبعاثات.

السيارات الصينية

ويرى مراقبون أن ارتفاع أسعار الوقود التقليدي عالميا، خاصة البنزين والسولار، ساهم في زيادة جاذبية السيارات الكهربائية، ما دفع العديد من المستهلكين إلى البحث عن بدائل أكثر كفاءة وأقل تكلفة على المدى الطويل، وهو ما استفادت منه الشركات الصينية بشكل كبير.

السيارات الصينية

في المقابل، شهدت السوق المحلية الصينية تباطؤ ملحوظ، إذ تراجعت مبيعات سيارات الركاب داخل الصين بنسبة 23.4% خلال مايو على أساس سنوي لتسجل نحو 1.44 مليون سيارة، ويعد ذلك الشهر السابع على التوالي الذي تسجل فيه المبيعات المحلية انخفاض مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس استمرار الضغوط التي تواجهها السوق الداخلية.

السيارات الصينية كندا

وتتوقع مؤسسات مالية دولية، من بينها "يو بي إس"، استمرار الزخم القوي لصادرات السيارات الصينية خلال عام 2026، مع توقعات بارتفاعها بنحو 40% مقارنة بالعام الماضي، كما تشير التقديرات إلى أن السيارات الكهربائية قد تستحوذ على ما يصل إلى 80% من إجمالي صادرات السيارات الصينية خلال السنوات المقبلة، ما يعزز من دور الصين كأحد أبرز اللاعبين في سوق السيارات العالمية، وخاصة في قطاع المركبات الكهربائية الذي يشهد نمو متسارع على مستوى العالم. 

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