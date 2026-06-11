قبل ما تتحرك من بيتك.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة واضطراب في البحر الأحمر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.
الظواهر الجوية المتوقعة
وشبورة مائية على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق. ونشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
فرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من مترين إلى مترين ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 35 23
العاصمة الجديدة 35 22
6 أكتوبر 36 22
بنها 35 23
دمنهور 34 22
وادي النطرون 35 23
كفر الشيخ 34 22
بلطيم 33 21
المنصورة 34 22
الزقازيق 35 23
شبين الكوم 34 22
طنطا 34 22
دمياط 27 223
بورسعيد 28 23
الإسماعيلية 36 22
السويس 36 22
العريش 30 19
رفح 30 19
رأس سدر 37 23
نخل 36 17
كاترين 30 14
الطور 39 22
طابا 36 21
شرم الشيخ 37 28
الغردقة 37 27
الإسكندرية 30 21
العلمين 28 21
مطروح 28 22
السلوم 31 21
سيوة 38 21
رأس غارب 37 24
سفاجا 37 27
مرسى علم 38 28
شلاتين 38 26
حلايب 34 27
أبو رماد 39 28
مرسى حميرة 37 27
أبرق 43 28
جبل علبة 44 29
رأس حدربة 33 26
الفيوم 36 23
بني سويف 36 22
المنيا 37 22
أسيوط 39 23
سوهاج 41 24
قنا 44 27
الأقصر 44 27
أسوان 46 28
الوادي الجديد 42 25
أبوسمبل 43 26
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :
المدينة العظمى الصغرى
مكة 42 32
المدينة 44 30
الرياض 46 30
المنامة 40 32
أبوظبى 41 30
الدوحة 46 35
الكويت 46 31
دمشق 34 18
بيروت 27 23
عمان 31 19
القدس 29 18
غزة 28 22
بغداد 47 29
مسقط 39 31
صنعاء 30 13
الخرطوم 44 30
طرابلس 32 24
تونس 31 22
الجزائر 25 20
الرباط 26 17
نواكشوط 28 21
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-
المدينة العظمى الصغرى
أنقرة 28 14
إسطنبول 28 17
إسلام آباد 41 27
نيودلهى 43 32
جاكرتا 35 24
بكين 28 15
كوالالمبور 31 25
طوكيو 24 17
أثينا 31 18
روما 30 19
باريس 19 15
مدريد 33 17
برلين 18 11
لندن 16 14
مونتريال 26 19
موسكو 30 17
نيويورك 33 24
واشنطن 36 22
أديس أبابا 27 13