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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل ما تتحرك من بيتك.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة واضطراب في البحر الأحمر

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة

وشبورة مائية على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق. ونشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

فرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من مترين إلى مترين ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

العاصمة الجديدة 35 22

6 أكتوبر 36 22

بنها 35 23

دمنهور 34 22

وادي النطرون 35 23

كفر الشيخ 34 22

بلطيم 33 21

المنصورة 34 22

الزقازيق 35 23

شبين الكوم 34 22

طنطا 34 22

دمياط 27 223

بورسعيد 28 23

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 22

العريش 30 19

رفح 30 19

رأس سدر 37 23

نخل 36 17

كاترين 30 14

الطور 39 22

طابا 36 21

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 37 27

الإسكندرية 30 21

العلمين 28 21

مطروح 28 22

السلوم 31 21

سيوة 38 21

رأس غارب 37 24

سفاجا 37 27

مرسى علم 38 28

شلاتين 38 26

حلايب 34 27

أبو رماد 39 28

مرسى حميرة 37 27

أبرق 43 28

جبل علبة 44 29

رأس حدربة 33 26

الفيوم 36 23

بني سويف 36 22

المنيا 37 22

أسيوط 39 23

سوهاج 41 24

قنا 44 27

الأقصر 44 27

أسوان 46 28

الوادي الجديد 42 25

أبوسمبل 43 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :

المدينة العظمى الصغرى

مكة 42 32

المدينة 44 30

الرياض 46 30

المنامة 40 32

أبوظبى 41 30

الدوحة 46 35

الكويت 46 31

دمشق 34 18

بيروت 27 23

عمان 31 19

القدس 29 18

غزة 28 22

بغداد 47 29

مسقط 39 31

صنعاء 30 13

الخرطوم 44 30

طرابلس 32 24

تونس 31 22

الجزائر 25 20

الرباط 26 17

نواكشوط 28 21

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 28 14

إسطنبول 28 17

إسلام آباد 41 27

نيودلهى 43 32

جاكرتا 35 24

بكين 28 15

كوالالمبور 31 25

طوكيو 24 17

أثينا 31 18

روما 30 19

باريس 19 15

مدريد 33 17

برلين 18 11

لندن 16 14

مونتريال 26 19

موسكو 30 17

نيويورك 33 24

واشنطن 36 22

أديس أبابا 27 13

هيئة الأرصاد شديد الحرارة شبورة مائية أمطار درجات الحرارة

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