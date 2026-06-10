قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب خلافات الميراث.. القبض على شخص تعدّى على عمّه بسلاح أبيض بالإسكندرية
فيها حاجة حلوة.. فاعل خير يتبرع بـ 10 مراوح لقاعات الامتحانات بـ آداب بني سويف
رسالة إلى اللبنانيين.. نتنياهو: لسنا في حرب مع لبنان بل ضد حزب الله
شردي: مصر تعزّز نفوذها في إفريقيا عبر تحرك دبلوماسي جديد لدعم موقفها في ملف النيل
أحمد موسى: المنظومة الجديدة للتأمينات والمعاشات كشفت 450 ألف طلب غير مسجل
أحمد موسى: توجيهات رئاسية لتطوير منظومة التأمينات والمعاشات وتحويلها لنظام إلكتروني متكامل|فيديو
هبة واصل: مصر ترسل رسائل ثقة للمستثمرين بسداد مستحقات النفط والتيسيرات الجمركية
زيادة المعاشات 2026.. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة
ضوابط صارمة لإلغاء التراخيص في قانون المنشآت الفندقية
وزيرا الأوقاف والخارجية يبحثان تعزيز الحضور الثقافي المصري على المستوى الدولي
«فيتش»: مصر تستهدف إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا وتقترب من الريادة الإقليمية
سبيكة 10 جرامات بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم بالمصنعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل الحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 35

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وشبورة مائية على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق. ونشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

فرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من مترين إلى مترين ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

العاصمة الجديدة 35 22

6 أكتوبر 36 22

بنها 35 23

دمنهور 34 22

وادي النطرون 35 23

كفر الشيخ 34 22

بلطيم 33 21

المنصورة 34 22

الزقازيق 35 23

شبين الكوم 34 22

طنطا 34 22

دمياط 27 223

بورسعيد 28 23

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 22

العريش 30 19

رفح 30 19

رأس سدر 37 23

نخل 36 17

كاترين 30 14

الطور 39 22

طابا 36 21

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 37 27

الإسكندرية 30 21

العلمين 28 21

مطروح 28 22

السلوم 31 21

سيوة 38 21

رأس غارب 37 24

سفاجا 37 27

مرسى علم 38 28

شلاتين 38 26

حلايب 34 27

أبو رماد 39 28

مرسى حميرة 37 27

أبرق 43 28

جبل علبة 44 29

رأس حدربة 33 26

الفيوم 36 23

بني سويف 36 22

المنيا 37 22

أسيوط 39 23

سوهاج 41 24

قنا 44 27

الأقصر 44 27

أسوان 46 28

الوادي الجديد 42 25

أبوسمبل 43 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 42 32

المدينة 44 30

الرياض 46 30

المنامة 40 32

أبوظبى 41 30

الدوحة 46 35

الكويت 46 31

دمشق 34 18

بيروت 27 23

عمان 31 19

القدس 29 18

غزة 28 22

بغداد 47 29

مسقط 39 31

صنعاء 30 13

الخرطوم 44 30

طرابلس 32 24

تونس 31 22

الجزائر 25 20

الرباط 26 17

نواكشوط 28 21

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 28 14

إسطنبول 28 17

إسلام آباد 41 27

نيودلهى 43 32

جاكرتا 35 24

بكين 28 15

كوالالمبور 31 25

طوكيو 24 17

أثينا 31 18

روما 30 19

باريس 19 15

مدريد 33 17

برلين 18 11

لندن 16 14

مونتريال 26 19

موسكو 30 17

نيويورك 33 24

واشنطن 36 22

أديس أبابا 27 13

هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة حالة الجو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

المتهم

مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على حمار بالضرب

موعد زيادة المعاشات

النسبة 15 أم 20% ؟.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 2026 خلال أيام

الذهب

5250 جنيهًا للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 الآن

علي محمد

بعد وفاته المأساوية.. تنازلات مفاجئة بالملايين عن ديون شاب أنهى حياته بسبب النصب عليه

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم .. تعرف على التفاصيل

عبد العزيز مخيون

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان عبد العزيز مخيون وتفاصيل مرضه

ترشيحاتنا

زيادة مرتقبة على الإيجار القديم في 2026.. وخطة لإنهاء العقود تدريجيًا

زيادة مرتقبة على الإيجار القديم في 2026.. وخطة لإنهاء العقود تدريجيًا

نطحة زين الدين زيدان

نطحة زين الدين زيدان.. ماذا قال له لاعب إيطاليا ليفقد صوابه؟

بمكونات من مطبخكِ.. طريقة عمل سيروم فيتامين C في المنزل

بمكونات من مطبخكِ.. طريقة عمل سيروم فيتامين C في المنزل

بالصور

«فيتش»: مصر تستهدف إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا وتقترب من الريادة الإقليمية

صناعة السيارات
صناعة السيارات
صناعة السيارات

جومانا مراد تستعرض رشاقتها بجلسة تصوير جديدة

جومانا مراد تستعرض رشاقتها بجلسة تصوير جديدة
جومانا مراد تستعرض رشاقتها بجلسة تصوير جديدة
جومانا مراد تستعرض رشاقتها بجلسة تصوير جديدة

بعد النجاح الجماهيري.. مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير يدرس التوسع في ‏قاعات العرض بدورته الثامنة

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

بمسقط رأسه بالبحيرة.. أشرف زكي وفتوح أحمد يقدمان واجب العزاء في وفاة عبد العزيز مخيون

عزاء عبد العزيز مخيون
عزاء عبد العزيز مخيون
عزاء عبد العزيز مخيون

فيديو

الشهيد المقدم أيمن عبد الحميد كتات

حكاية بطل| قصة استشهاد مقدم أيمن كتات.. فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في «100 حلفان» بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى | فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في "١٠٠ حلفان" بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى

سرقة مسجد بقنا

تداول فيديو لشخص يسرق داخل مسجد الساحة بقنا.. ومطالبات بالتحقق من الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد