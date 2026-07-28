وزيرا خارجية السعودية والأردن يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ،اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية السيد أيمن الصفدي،مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز ودعم الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة البحرية وفق القانون الدولي

و أكد الجانبان ، خلال اتصال هاتفي اليوم ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، مجددًا على إدانة واستنكار اعتداءات إيران والمليشيات الإرهابية التابعة لها في اليمن والعراق على المملكة ودول المنطقة.