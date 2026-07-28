الرئيس الإماراتي ورئيس وزراء اليونان يبحثان عددا من الموضوعات الإقليمية والدولية

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس ، عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها.

و استعرض الجانبان اليوم، خلال اتصال هاتفي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مختلف مسارات التعاون وسبل تطويره خاصة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تشكل أولويات تنموية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، حرصهما على مواصلة تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف شراكتهما الاستراتيجية بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما.