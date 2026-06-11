احذر شراء الخط بمحفظة جاهزة.. أشياء تجعلك فريسة سهلة للنصب الإلكتروني والابتزاز

قالت الكاتبة الصحفية أمنية الموجي إن تجربة ميدانية أجرتها كشفت إمكانية الحصول على خطوط هاتف مزودة بمحافظ إلكترونية دون الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للفئات العمرية، مشيرة إلى ضرورة مراجعة آليات الرقابة على إصدار المحافظ الإلكترونية.

وأضافت “الموجي” خلال برنامج يحدث في مصر، أن الأطفال أصبحوا من الفئات الأكثر عرضة للاستهداف عبر الألعاب الإلكترونية وعمليات النصب والابتزاز، لافتة إلى أن العديد منهم يستخدمون المحافظ الإلكترونية وتطبيقات التحويل المالي بشكل متزايد.

وأشارت الموجي إلى أن دراسة حديثة أظهرت تعرض 53% من المشاركين في مصر لمحاولات أو جرائم احتيال مالي، بينما تعرض 14% منهم للاحتيال أكثر من مرة، مؤكدة أن تجاهل الرسائل التحذيرية وضعف الوعي الرقمي يسهمان في زيادة حجم الخسائر.

كما طالبت بتطوير أساليب التوعية المصرفية والرقمية لتواكب التطورات التكنولوجية الحالية، مؤكدة أن الرسائل التقليدية لم تعد كافية لمواجهة أساليب الاحتيال الإلكتروني المتطورة.