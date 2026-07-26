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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تعدّى على أطفاله بالضرب في الإسكندرية .. المتهم يُواجه هذه العقوبة

حبس
حبس
أميرة خلف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسكندرية، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص إثر قيامه بالتعدي على أطفاله عبر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر "زوجة الظاهر بمقطعى الفيديو" (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) ، و أمكن ضبط الظاهر بمقطعى الفيديو (موظف - مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات السبب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الضرب في القانون 

ونستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة الضرب بكافة أشكاله في القانون 

تصدي قانون العقوبات لجرائم الضرب بمختلف أنواعها عن طريق عقوبات رادعة لكل من أحدث بغيره جرحاً أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها.


نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.


ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن 20 جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز 300 جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.


أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.


وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس. 

الأجهزة الأمنية مديرية أمن الاسكندرية المنتزه قسم شرطة ثالث المنتزه

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