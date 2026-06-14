التضامن الاجتماعي تكرم مؤسسة أبو العينين خلال فعاليات مبادرة فرحة مصر

كرّمت وزارة التضامن الاجتماعي مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي خلال فعاليات المؤتمر الصحفي لمبادرة “فرحة مصر”، الذي عُقد بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات العمل الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك تقديراً لدورها البارز في دعم الشباب المقبلين على الزواج ومساندة الأسر المصرية.

وجاء تكريم المؤسسة ضمن قائمة شركاء النجاح الذين ساهموا في دعم المبادرة وتحقيق أهدافها الاجتماعية والتنموية، حيث قدمت مؤسسة أبو العينين دعماً بقيمة 10 ملايين جنيه، تمثل في ألف قسيمة شرائية بقيمة 10 آلاف جنيه لكل قسيمة، تُصرف من معارض سيراميكا كليوباترا لتوفير احتياجات وتجهيزات منزل الزوجية للمستفيدين من المبادرة.

كما ساهمت المؤسسة في توفير عدد من الأجهزة والمستلزمات المنزلية للعرائس، في إطار حرصها على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الشباب ومساعدتهم على بناء حياة أسرية مستقرة.

ويأتي هذا التكريم تأكيداً للدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسة أبو العينين في مختلف المجالات التنموية والإنسانية، وامتداداً لمشاركاتها الفاعلة في المبادرات الوطنية التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وتُعد مبادرة “فرحة مصر” إحدى المبادرات المهمة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي لتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وتقديم الدعم اللازم لهم، بما يسهم في بناء أسر مستقرة وتعزيز قيم التكافل والتضامن داخل المجتمع المصري.