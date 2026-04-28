منتخب المصارعة النسائية تحت 17 سنة يتوج بكأس البطولة الأفريقية

حصد المنتخب المصري للمصارعة النسائية تحت 17 سنة كأس البطولة الأفريقية للمصارعة بعد حصد 9 ميداليات متنوعة خلال المنافسات المقامة في الصالة المغطاة باستاد برج العرب حتى 5 مايو المقبل بمشاركة 31 دولة.

وجاءت مصر في المركز الأول في منافسات المصارعة النسائية بإجمالي 9 ميداليات متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية فيما جاءت تونس في المركز الثاني وكينيا في المركز الثالث.

وخلال منافسات اليوم الأول فازت حنين حاتم أمام بطلة الجزائر في منافسات وزن 43 كجم لتحصد المركز الأول والميدالية الذهبية كما فازت ملك محمود نوار على بطلة أنجولا في منافسات وزن 49 لتحصد الميدالية الذهبية كما فازت رقية عبدالله محمد أمام لاعبة تونس في منافسات وزن 65 لتحصد الميدالية الذهبية وفازت أيضا رودينا سليمان بالميدالية الذهبية بعد الفوز على لاعبة تونس في منافسات وزن 73 كجم.

وخلال منافسات اليوم الثلاثاء ثاني أيام البطولة حصدت مها خالد عثمان الميدالية الذهبية في ميزان 46 كجم، فيما فازت نور السيد عمرو بالميدالية الفضية في منافسات وزن 40 كجم، فاطمة رضا مسعد ميدالية فضية في ميزان 53 كجم، نور صالح محمود ميدالية فضية في ميزان 61 كجم، ضي عبد السلام فازت أيضا بميدالية فضية في ميزان 69 كجم.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب المصارعة النسائية من دكتور شريف جمال مدرب، وعمرو خلف مدرب وكريم جابر مدرب وكابتن محمود نوار مدرب.

ويبلغ إجمالي عدد المشاركين في بطولة إفريقيا للمصارعة نحو 500 لاعب ولاعبة، إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة للبعثات، ما يعكس قوة المنافسة في بطولة إفريقيا للمصارعة.

وتشارك مصر في البطولة ببعثة تضم 106 لاعبًا ولاعبة، في مختلف المراحل السنية، في إطار السعي لتحقيق نتائج متميزة على أرضها وبين جماهيرها، خاصة في ظل أهمية بطولة إفريقيا للمصارعة في إعداد اللاعبين للبطولات الكبرى.

وتعد البطولة الإفريقية للمصارعة واحدة من أبرز البطولات القارية، حيث تمثل محطة مهمة لمنتخب مصر للمصارعة من أجل الظهور بأفضل مستوى فني، خاصة في ظل مشاركة لاعبي الكبار والشباب تحت 20 عامًا والناشئين تحت 17 عامًا، ضمن خطة الإعداد للبطولات الدولية والأولمبية المقبلة، ما يعزز من قيمة بطولة إفريقيا للمصارعة.