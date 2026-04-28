ترتيب الدوري المصري بعد هزيمة الأهلي وقبل موقعة الزمالك

سقط النادي الأهلي خسارة قاسية وتاريخية أمام بيراميدز بنتيجة ثلاث أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري.

وفشل الأهلي في استغلال تعادل غريمه التقليدي الزمالك مع إنبي للاقتراب منه على قمة بطولة الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري مجموعة المنافسة على اللقب

1- الزمالك: 50 نقطة.

2- بيراميدز : 47 نقطة.

3- الأهلي: 44 نقطة.

4- سيراميكا كليوباترا: 43 نقطة.

5- المصري: 37 نقطة.

6- إنبي، 36 نقطة.

7- سموحة: 31 نقطة.

ويستعد فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام الزمالك على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

ويواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، في تمام الثامنة مساءً، وتنقل مباراة القمة عبر شبكة قنوات “أون سبورت” بشكل حصري.



