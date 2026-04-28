قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطورات إصابة محمد صلاح.. اعرف التفاصيل
الدنماركي حسم الأمر.. هل يرحل توروب عن الأهلي بعد هزيمة بيراميدز؟
الصلح خير.. إخلاء سبيل الفنانة هالة سرور وشقيقتها وأسرتها بعد خناقة بالشيخ زايد
دون إصابات.. السيطرة على حريق شب بحشائش بالقرب من أحدى قرى سمالوط بالمنيا
هاني أبو ريدة يطمئن على جاهزية محمد صلاح للمونديال
نتنياهو: فجرنا اليوم نفقا ضخما تابعا لحزب الله
بسمة وهبة : الأهلي من أول ماتش في الدوري ملعبش كورة بتلاتة جنيه
8 آلاف قرش .. هبوط قوي في أسعار الجنيه الذهب الآن بمصر
منتخب المصارعة النسائية تحت 17 سنة يتوج بكأس البطولة الأفريقية
قرار جديد بشأن 26 متهما في حفل فيلا أكتوبر الفاضح
قبل الحجز .. تكلفة حج الجمعيات 2026 بكل التفاصيل
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تتفاوض عبر وسائل الإعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فرصة ذهبية للأبيض .. الزمالك على أعتاب لقب الدوري من بوابة الأهلي

منتصر الرفاعي

يترقب نادي الزمالك فرصة ذهبية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي عندما يواجه غريمه التقليدي الأهلي في القمة المرتقبة المقرر إقامتها يوم 1 مايو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة حسم اللقب في مواجهة قد تحمل تتويجا تاريخيا للفريق الأبيض.

ويدخل الزمالك المرحلة الحاسمة من الموسم وهو في صدارة جدول الترتيب بعدما فرض نفسه بقوة على قمة المنافسة متقدما بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني وبفارق 6 نقاط عن الأهلي ليصبح مصير اللقب في يد الفريق الأبيض قبل ثلاث جولات فقط من نهاية المسابقة.

حسابات التتويج بيد الزمالك

من الناحية الحسابية يحتاج الزمالك إلى جمع 6 نقاط فقط من مبارياته الثلاث المتبقية من أجل التتويج رسميا بلقب الدوري دون النظر إلى نتائج منافسيه وهو ما يمنح الفريق أفضلية كبيرة في سباق الأمتار الأخيرة.

لكن سيناريو الحسم المبكر قد يتحقق قبل نهاية الجولة المقبلة حيث ينتظر الزمالك تعثر بيراميدز أمام إنبي في المباراة التي تقام في الخامسة مساء يوم 1 مايو قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة القمة.

وفي حال خسارة بيراميدز، سيدخل الزمالك مواجهة الأهلي وهو يمتلك فرصة ذهبية لحسم اللقب رسميا حال تحقيق الفوز ليتوج بدرع الدوري قبل جولتين من نهاية الموسم وفي ليلة قمة أمام الغريم التقليدي وهو ما سيمنح المباراة طابعا استثنائبا وتاريخيا.

حال فوز بيراميدز

أما إذا نجح بيراميدز في تحقيق الانتصار على إنبي فسيظل الصراع مفتوحا حتى الجولات الأخيرة وسيتعين على الزمالك حينها حصد 6 نقاط كاملة من مبارياته الثلاث المتبقية لضمان التتويج رسميا دون الدخول في حسابات النتائج الأخرى.

ورغم استمرار المنافسة في هذه الحالة فإن الزمالك سيظل صاحب الأفضلية، بعدما وضع نفسه في موقع قوي بفضل نتائجه المميزة طوال الموسم إلى جانب امتلاكه زمام الأمور في الجولات الحاسمة.

القمة بطابع مختلف

وتحمل مواجهة الأهلي هذه المرة أهمية مضاعفة إذ لا تتعلق فقط بصراع تاريخي بين أكبر ناديين في الكرة المصرية بل قد تتحول إلى ليلة تتويج رسمية للزمالك إذا سارت النتائج في صالحه قبل انطلاق المباراة.

وبين حسابات الأرقام وضغوط المواجهات الكبرى تبدو الفرصة سانحة أمام الزمالك لإنهاء سباق الدوري من بوابة القمة وكتابة فصل جديد في تاريخه بالتتويج باللقب الخامس عشر في واحدة من أكثر نهايات الدوري إثارة في السنوات الأخيرة.

نادي الزمالك الدوري المصري الأهلي بيراميدز حسابات التتويج بيد الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

