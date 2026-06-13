رفع درجة الاستعداد بشواطئ بورسعيد وبورفؤاد خلال العطلات لسلامة المواطنين

كثفت الأجهزة التنفيذية استعداداتها بشواطئ بورسعيد وبورفؤاد بالتزامن مع العطلات الأسبوعية وزيادة الإقبال على الشواطئ.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، برفع درجة الاستعداد القصوى بالشواطئ وتوفير كافة سبل الأمان للمواطنين،

رفع درجة الاستعداد بشواطئ بورسعيد وبورفؤاد خلال العطلات الأسبوعية لضمان سلامة المواطنين

وشهدت الشواطئ انتشارًا مكثفًا لفرق الإنقاذ بطول الشاطئ، مع تواجد المنقذين في مواقعهم لمتابعة حركة المصطافين والتدخل الفوري في حالات الطوارئ، إلى جانب الدفع بالمعدات والسيارات اللازمة ورفع درجة الجاهزية لضمان تقديم أفضل الخدمات لرواد الشواطئ.

وفي سابقة تعد الأولى من نوعها على شواطئ المحافظة، شهدت الشواطئ تواجد فريق من مركز بحوث الشواطئ التابع لوزارة الموارد المائية والري، وذلك لإجراء دراسات ميدانية حول حركة التيارات المائية والدوامات البحرية، بما يسهم في تعزيز إجراءات السلامة ورفع كفاءة منظومة التأمين بالشواطئ وتحديد المناطق الآمنة للسباحة وفق الأسس العلمية والفنية.

ومن جانبها، أكدت الأستاذة إنجي موسى مدير الشاطئ والمصيف، بان هناك تعليمات مشددة من محافظ بورسعيد باستمرار المتابعة الميدانية بالتنسيق مع فرق الإنقاذ والجهات المعنية، مشيرة إلى أن جميع الإمكانيات البشرية والمعدات اللازمة تم الدفع بها بالشواطئ لضمان توفير بيئة آمنة للمواطنين والزائرين خلال موسم الصيف.

وأضافت أن إدارة الشاطئ والمصيف تتابع بشكل مستمر حركة المصطافين ومستوى الخدمات المقدمة، مع الالتزام الكامل بتطبيق اشتراطات السلامة والأمان، حفاظًا على أرواح المواطنين وتحقيق أقصى درجات الحماية لرواد الشواطئ.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بمنظومة الشواطئ ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة ويعزز من مكانة شواطئ بورسعيد وبورفؤاد كوجهة ترفيهية وسياحية متميزة.