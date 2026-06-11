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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكثفة لغلق وتشميع المحال غير المرخصة بشرق بورسعيد | صور

حملات مكبرة على تراخيص المحال بشرق بورسعيد
حملات مكبرة على تراخيص المحال بشرق بورسعيد
محمد الغزاوى

شهد حي الشرق، بمحافظة بورسعيد تنفيذ حملة مكبرة لغلق وتشميع عدد من المحال غير المرخصة والمخالفة، بعد إنذار أصحابها عدة مرات بضرورة توفيق أوضاعهم القانونية واستخراج التراخيص اللازمة، وعدم استجابتهم للإجراءات المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بشأن التصدي للمخالفات وتكثيف الحملات على الأنشطة غير المرخصة وحرصا على تطبيق القانون وتحقيق الانضباط بالشارع البورسعيدي

استمرار الحملات الرقابية بكافة الأحياء لضمان توفيق الأوضاع القانونية للأنشطة التجارية

وقادت الحملة المهندسة مي المسلمي مدير المركز الموحد لإصدار تراخيص المحال العامة، والعميد الدكتور /إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، بمشاركة مهندسي التراخيص بالمركز ونائب رئيس الحي، وإدارة الحجز الإداري بحي الشرق.

جاءت الحملة وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وبالتعاون بين المركز الموحد لإصدار تراخيص المحال العامة وحي الشرق، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لضبط منظومة التراخيص والتأكد من التزام جميع الأنشطة التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة.

وأكدت محافظة بورسعيد استمرار الحملات الرقابية بكافة الأحياء لضمان الالتزام بالقانون واستخراج التراخيص اللازمة، وتحقيق الانضباط وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وتناشد المحافظة أصحاب المحال والمنشآت التجارية سرعة توفيق أوضاعهم القانونية واستخراج التراخيص اللازمة، تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة التي قد تصل إلى الغلق والتشميع.

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