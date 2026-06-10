بورفؤاد تسترد محال سوق محمد علي.. فحص كافيتريات الشاطئ بـ مناخ بورسعيد..

شهدت أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد حراكاً تنفيذاً موسعاً على مدار اليوم،تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف التواجد الميداني، والتحرك العاجل للتصدي للمخالفات البيئية والإشغالات، وفرض هيبة القانون واسترداد حقوق الدولة، بالتوازي مع الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافقوط و أسفر عن النتائج التالية:

مدينة بورفؤاد - استرداد أملاك الدولة وضبط مخالفات بيئية:



ترأست الأستاذة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، يرافقها نائبا رئيس المدينة الدكتور محمد جودة، والأستاذة مي الدويك، حملة مكبرة داخل "سوق محمد علي"، نجحت في استرداد عدد من المحال التجارية التي تعرضت للاقتحام والاستيلاء عليها من قبل بعض المخالفين دون وجه حق، وأكدت رئيس المدينة أنه لا تهاون مع أي متعدٍ على أملاك الدولة، مشيرة إلى أن السوق سيشهد قريباً أعمال تطوير شاملة للبنية التحتية.

وفي سياق متصل، قادت رئيس المدينة حملة لرصد السيارات التي تقوم بإلقاء مخلفات الهدم والبناء في الأماكن غير المخصصة، حيث أسفرت عن ضبط سيارة نقل بمحور الرسوة أثناء محاولتها إلقاء "الردش" بالطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مع التوجيه بتكثيف الدوريات بمحيط البؤر التي يتكرر بها هذه المخالفات.

حي المناخ - مراجعة كافيتريات الشاطئ ومتابعة قطاعات الخدمات:



تابعت المحاسبة شيماء العزبي، رئيس حي المناخ، أعمال اللجنة المشكلة بقرار محافظ بورسعيد لمراجعة وفحص الموقف القانوني والفني والإداري للكافيتريات الكائنة على شاطئ بورسعيد وبورفؤاد، حيث شملت الأعمال رفع المساحات، والتأكد التام من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، وسلامة التوصيلات الكهربائية، والتنبيه برفع كافة الإشغالات للحفاظ على المظهر الحضاري للممشى الساحلي.

كما تابعت رئيس الحي جهود إدارات الإشغالات، الكهرباء، والمنشآت الصحية بنطاق الحي، للتأكد من كفاءة منظومة الإنارة العامة والالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية وفقاً لمبادئ الحوكمة والتميز الحكومي.

حي الشرق - رفع إشغالات وصيانة نافورة الطابية الأثرية:



بمتابعة من الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، شنت إدارة الإشغالات حملة موسعة بنطاق الحي أسفرت عن التحفظ على عربة مأكولات مخالفة بتقاطع شارعي حافظ إبراهيم وممفيس، وإزالة الحواجز والاستندات المخالفة بمحيط أبراج كابسي وبشارع مصطفى كامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي إطار تحسين الرقعة الجمالية، تفقد رئيس الحي أعمال الصيانة والتجميل الجارية بنافورة الطابية، ووجه المقاول المسؤول بالالتزام بأعلى معايير الجودة وزراعة وتنسيق أحواض الزهور المحيطة بالنافورة باعتبارها أحد المعالم المتميزة بالحي.

حي العرب - تواصل أعمال رفع كفاءة شارع السعودية بأرض العزب:



تحت إشراف المهندسة شيماء جودة، رئيسة حي العرب، وبالتنسيق مع المهندسة إحسان برمه، مدير عام مديرية الطرق ببورسعيد، تواصلت أعمال التطوير الشاملة بشارع السعودية في منطقة أرض العزب، حيث جرى تنفيذ التوسعات وإزالة الأرصفة والبلدورات القديمة، تمهيداً لتركيب البلدورات الجديدة وأعمال الإنترلوك، للارتقاء بالبنية التحتية بالمنطقة.

حي الزهور - رصف الطرق ورفع تراكمات الرتش خلف الجبانات:



تابع المحاسب أحمد زغلف، رئيس حي الزهور، أعمال الرصف الجارية بشارع محمد رياض، بالإضافة إلى أعمال ترميم وصيانة غرف تفتيش الصرف الصحي بالشارع، لضمان كفاءة المرافق وتحقيق السيولة المرورية.

كما تابع رئيس الحي ميدانياً أعمال رفع تراكمات الرتش والمخلفات الصلبة من المنطقة الواقعة خلف الجبانات الجديدة وسوق الجملة، باستخدام المعدات الثقيلة، لمنع تجمع بؤر المخلفات والحفاظ على البيئة.

حي الضواحي - حملات مجمعة للنظافة بـ "العشر عمائر" وقناة الاتصال:



قاد فوزي الوالي، رئيس حي الضواحي، بالتنسيق مع شركة "نهضة مصر"، حملة مجمعة بمنطقة العشر عمائر شملت تكثيف النظافة العامة، وكسح تجمعات المياه، وتطهير وتسليك خطوط شبكة الصرف الصحي بالمنطقة بواسطة الفريق الميداني للمرافق بالحي.

وفي سياق متصل، واصل رئيس الحي قيادة حملات رفع الرتش ومخلفات الهدم والرمال بامتداد قناة الاتصال بالتنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ، والدفع باللوادر وسيارات النقل لتطهير الموقع بالكامل تماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحسين البيئة البصرية للمواطنين.

حي الجنوب - تكثيف منظومة النظافة بالحي الإماراتي:



تابع المهندس وليد الدعدع، رئيس حي الجنوب، أعمال شركة النظافة بالحي الإماراتي، والتي شملت أعمال كنس الشوارع الرئيسية والفرعية، وتفريغ الصناديق دورياً، وتجريف الأتربة بجوار الأرصفة، بالإضافة إلى منظومة جمع القمامة المنزلية، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات السكنية لأهالي الجنوب.

حي غرب - رفع كفاءة المقابر القديمة والجديدة



تابع باسم عمر، رئيس حي غرب، جهود شركة "نهضة مصر" ورجال تحسين البيئة في رفع كفاءة مقابر بورسعيد، من خلال تجريف الرمال، ورفع الرتش، وإزالة الخوص والحشائش الضارة. وناشد رئيس الحي المواطنين بضرورة التعاون وعدم إلقاء المخلفات والزجاج لمنع اشتعال الحرائق بفصل الصيف، مؤكداً على إمكانية التواصل المباشر عبر الخط الساخن للشركة (17696) للإبلاغ عن أي شكاوى فوراً.