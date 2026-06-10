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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارعي سوريا والسعودية

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارعي سوريا والسعودية
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارعي سوريا والسعودية
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارعي سوريا والسعودية بمنطقة أرض العزب بحي العرب، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مشروعات التطوير الجارية بمختلف أحياء المحافظة والوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز على أرض الواقع

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والمهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب والمهندسة احسان برمة مدير مديرية الطرق

تطوير شبكة طرق لخدمة 147 عمارة سكنية.. والأعمال تشمل التوسعات وإزالة الأرصفة

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد سير العمل بمشروع تطوير الطريقين، والذي يعد من المشروعات المهمة لخدمة أهالي منطقة أرض العزب التي تضم 147 عمارة سكنية، حيث تشمل الأعمال تنفيذ توسعات بالشوارع وإزالة الأرصفة والبلدورات القديمة تمهيدًا لصب البلدورات الجديدة وتنفيذ أعمال الإنترلوك، بما يساهم في تحسين الحركة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد المحافظ أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، موجهاً بتكثيف الأعمال وزيادة معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروع في أسرع وقت، بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين ويرفع كفاءة شبكة الطرق والخدمات بالمنطقة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمناطق السكنية بمختلف الأحياء، بما يواكب جهود التنمية ويحقق جودة حياة أفضل للمواطنين.

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