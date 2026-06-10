قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكاية بطل| قصة استشهاد مقدم أيمن كتات.. فيديو
هتوحشني أوي.. حاتم صلاح ينهي عبدالعزيز مخيون بكلمات مؤثرة
واشنطن تهدد طهران: ترامب قد يطلق القوة العسكرية الكاملة إذا فشلت مفاوضات الاتفاق
مدرب الأهلي الجديد يقترب.. وشوبير ينفي الشائعات حول الراتب
قبل الخروج من المنزل.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا وتحذر من الرطوبة العالية
سعر الريال السعودي اليوم 10 يونيو 2026 في البنوك المصرية
هل سيدنا الخضر نبيا أم وليا؟.. خالد الجندي يحسم الجدل
5250 جنيهًا للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 الآن
وزير الخارجية: نعمل ليلاً ونهاراً للتوصل لاتفاق وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران
آخر ما قاله الراحل عبدالعزيز مخيون عن تجسيده شخصية موسيقار الأجيال في 5 أعمال
المتر بـ 285 ألف جنيه.. مزاد العبور الجديدة يحقق 60 مليون جنيه في ساعات
النسبة 15 أم 20% ؟.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 2026 خلال أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير 72 عمارة سكنية بمنطقة السيدة نفيسة

محافظ بورسعيد يوجه بالبدء في تطوير حديقة الحرية بمنطقة بنك الإسكان وإزالة الأسوار
محافظ بورسعيد يوجه بالبدء في تطوير حديقة الحرية بمنطقة بنك الإسكان وإزالة الأسوار
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة السيدة نفيسة بحي الضواحي، وذلك في إطار متابعته الميدانية المستمرة لمشروعات التطوير الجارية بمختلف أحياء المحافظة، تنفيذًا لخطة  الارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ورافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد سير العمل في مشروع تطوير ورفع كفاءة 72 عمارة سكنية بمنطقة السيدة نفيسة كمرحلة أولى، واطلع على معدلات التنفيذ الجارية، كما شاهد نموذجًا لأعمال التطوير المنفذة والتي شملت دهان العمارات السكنية وتطوير الأرضيات والطرق،  موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية.

محافظ بورسعيد يوجه بالبدء في تطوير حديقة الحرية بمنطقة بنك الإسكان وإزالة الأسوار

وتتضمن أعمال التطوير رفع كفاءة واجهات العمارات السكنية، وتطوير شبكات الصرف الصحي، وتحسين الطرق الداخلية، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، إلى جانب تنفيذ أعمال التشجير والتجميل والتوسع في المساحات الخضراء، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية بالمظهر الحضاري للمنطقة وتوفير بيئة سكنية متكاملة للمواطنين

وفي سياق متصل، وجه محافظ بورسعيد بالبدء في تطوير حديقة الحرية بمنطقة بنك الإسكان، مؤكدًا أهمية تعظيم الاستفادة من الحدائق والمساحات المفتوحة لخدمة المواطنين. كما وجه بإزالة الأسوار المحيطة بالحديقة وفتحها أمام المواطنين لتصبح متنفسًا حضاريًا لأهالي المنطقة، مع تنفيذ أعمال تطوير شاملة تتضمن إنشاء مظلات وأماكن جلوس حديثة وزيادة المسطحات الخضراء وعناصر التجميل.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير الجارية بحي الضواحي تأتي ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين البيئة العمرانية، بما يواكب جهود التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة بورسعيد، ويوفر مستوى أفضل من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.

بورسعيد حى الزهور محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

المتهم

مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على حمار بالضرب

علي محمد

بعد وفاته المأساوية.. تنازلات مفاجئة بالملايين عن ديون شاب أنهى حياته بسبب النصب عليه

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2026

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم .. تعرف على التفاصيل

عبد العزيز مخيون

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان عبد العزيز مخيون وتفاصيل مرضه

ترشيحاتنا

أوجستي

أوجستي يعلن قائمة منتخب السلة لتصفيات النافذة الثالثة لكأس العالم 2027

أوجستي

اتحاد السلة يعلن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر

عمر فرج

مليون و700 ألف دولار.. أحمد حسن يكشف سبب إيقاف قيد جديد على الزمالك

بالصور

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض ومضاعفات خطيرة

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض ومضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض ومضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض ومضاعفات خطيرة

فى اليوم العالمى.. طريقة عمل آيس كريم الفراولة بشمع عسل النحل

طريقة عمل ايس كريم الفراولة بشمع عسل النحل..
طريقة عمل ايس كريم الفراولة بشمع عسل النحل..
طريقة عمل ايس كريم الفراولة بشمع عسل النحل..

هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة

هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة
هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة
هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة

مفاجأة للعديد من الأشخاص .. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يوميًا؟

مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟

فيديو

الشهيد المقدم أيمن عبد الحميد كتات

حكاية بطل| قصة استشهاد مقدم أيمن كتات.. فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في «100 حلفان» بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى | فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في "١٠٠ حلفان" بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى

سرقة مسجد بقنا

تداول فيديو لشخص يسرق داخل مسجد الساحة بقنا.. ومطالبات بالتحقق من الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد