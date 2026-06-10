محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير 72 عمارة سكنية بمنطقة السيدة نفيسة

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة السيدة نفيسة بحي الضواحي، وذلك في إطار متابعته الميدانية المستمرة لمشروعات التطوير الجارية بمختلف أحياء المحافظة، تنفيذًا لخطة الارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ورافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد سير العمل في مشروع تطوير ورفع كفاءة 72 عمارة سكنية بمنطقة السيدة نفيسة كمرحلة أولى، واطلع على معدلات التنفيذ الجارية، كما شاهد نموذجًا لأعمال التطوير المنفذة والتي شملت دهان العمارات السكنية وتطوير الأرضيات والطرق، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية.

محافظ بورسعيد يوجه بالبدء في تطوير حديقة الحرية بمنطقة بنك الإسكان وإزالة الأسوار

وتتضمن أعمال التطوير رفع كفاءة واجهات العمارات السكنية، وتطوير شبكات الصرف الصحي، وتحسين الطرق الداخلية، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، إلى جانب تنفيذ أعمال التشجير والتجميل والتوسع في المساحات الخضراء، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية بالمظهر الحضاري للمنطقة وتوفير بيئة سكنية متكاملة للمواطنين

وفي سياق متصل، وجه محافظ بورسعيد بالبدء في تطوير حديقة الحرية بمنطقة بنك الإسكان، مؤكدًا أهمية تعظيم الاستفادة من الحدائق والمساحات المفتوحة لخدمة المواطنين. كما وجه بإزالة الأسوار المحيطة بالحديقة وفتحها أمام المواطنين لتصبح متنفسًا حضاريًا لأهالي المنطقة، مع تنفيذ أعمال تطوير شاملة تتضمن إنشاء مظلات وأماكن جلوس حديثة وزيادة المسطحات الخضراء وعناصر التجميل.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير الجارية بحي الضواحي تأتي ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين البيئة العمرانية، بما يواكب جهود التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة بورسعيد، ويوفر مستوى أفضل من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.