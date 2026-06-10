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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد تطوير ورفع كفاءة منطقة "عمر بن الخطاب" بعدد 168 عمارة

محافظ بورسعيد يتابع مشروعات التطوير الشاملة بعدد من المناطق السكنية
محافظ بورسعيد يتابع مشروعات التطوير الشاملة بعدد من المناطق السكنية
محمد الغزاوى

 تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، مستجدات الأعمال الجارية بعدد من مناطق حي الزهور، شملت مناطق عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعمرو بن العاص، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز على أرض الواقع، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

يأتى ذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بالمناطق السكنية

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الزهور، والمهندسة أمل الألفي مدير وحدة التطوير الحضاري بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

محافظ بورسعيد يتابع مشروعات التطوير الشاملة بعدد من المناطق السكنية

واستهل محافظ بورسعيد جولته بمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة عمر بن الخطاب، والتي تنفذ تحت إشراف جهاز تعمير سيناء بتكلفة إجمالية تبلغ 270 مليون جنيه، وتشمل تطوير 168 عمارة سكنية بإجمالي 3984 وحدة سكنية لخدمة نحو 16 ألف مواطن. وتابع المحافظ معدلات تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والأرصفة وشبكات الصرف الخاصة بالعمارات وتحسين واجهات المباني ومنظومة الإضاءة وإنشاء شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار

كما تفقد محافظ بورسعيد أعمال تطوير المرحلة الثانية بمنطقة علي بن أبي طالب، حيث تابع أعمال رفع كفاءة وتطوير ورصف الطرق الداخلية والشوارع بالمنطقة، إلى جانب أعمال الإنارة الديكورية واللاند سكيب والتجميل وإزالة الإشغالات والتعديات، مشدداً على ضرورة تكثيف معدلات التنفيذ والالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد.

وفي سياق متصل، تابع المحافظ مستجدات أعمال التطوير الشاملة بمنطقة عمرو بن العاص والتي تشمل 48 عمارة بمنطقة عمرو بن العاص  ضمن خطة متكاملة لتحسين البيئة العمرانية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق السكنية

وخلال الجولة، تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وأعمال صب الأرصفة والبلدورات وتطوير الشوارع الداخلية، كما تابع أعمال الرصف والإنارة العامة والتجميل، وتفقد المسطحات الخضراء والحدائق بمنطقة عمرو بن العاص، موجهاً بالتوسع في أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء لتحسين الصورة البصرية وتوفير متنفسات حضارية للمواطنين مؤكداً أهمية التوسع في المشروعات الخضراء والحدائق العامة بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.

وفي ختام الجولة، شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة تسريع معدلات التنفيذ بكافة المشروعات الجارية، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة وأعلى معايير الجودة، مؤكداً أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير المناطق السكنية ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق نقلة حضارية وتنموية متكاملة في مختلف أحياء بورسعيد

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