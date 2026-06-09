الموجة 29.. إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بجنوب بورسعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية حملاتها المكثفة بنطاق حي الجنوب، فى محافظة بورسعيد وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 29 لإزالة التعديات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بشأن التصدي الحاسم لكافة صور التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية،

استمرار حملات استرداد أراضي الدولة والتصدي للتعديات بكل حزم

وأسفرت الحملات عن إزالة 3 حالات تعدٍ على مزارع سمكية تابعة لهيئة التعمير بمنطقة قطع العبيد أولاد علم جنوب بورسعيد، بإجمالي مساحة بلغت 61 فدانًا و14 قيراطًا، وذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد أراضيها ومنع أي تعديات أو استغلال غير قانوني لأملاك الدولة.

وجرت أعمال الحملة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات المختصة وجهات الولاية، وبمتابعة من المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، حيث تم تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لمنع عودة التعديات مرة أخرى.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار تنفيذ حملات الإزالة بكافة مناطق المحافظة بكل حزم، مع التعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ على أراضي الدولة أو أملاك الجهات المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على حقوقها وفرض سيادة القانون.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها لرصد المتغيرات المكانية والتعامل معها بشكل فوري، بما يحقق الانضباط ويحافظ على أملاك الدولة ويدعم جهود التنمية بالمحافظة.