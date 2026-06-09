نائب رئيس المصري: نهدي اللقب لجماهير بورسعيد.. وعودة اللعب في الاستاد دفعة قوية

تحدث رجب عبدالقادر، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي عن تتويج الفريق بلقب كأس الرابطة على حساب إنبي.

وقال عبدالقادر في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور: "نهدي هذا اللقب إلى جماهير النادي المصري البورسعيدي، ونحن سعداء للغاية بالتتويج بالبطولة اليوم، خاصة أن الجماهير كانت الداعم الأكبر للفريق طوال المشوار".

وأضاف الغندور: "الكرة للجماهير، وأتمنى أن نحافظ على الأندية الجماهيرية ونوفر لها كل سبل الدعم للاستمرار والتواجد بقوة. جماهير المصري قدمت صورة رائعة اليوم في المدرجات، ونوجه لها الشكر والتقدير ونهديها هذا اللقب المستحق".

وتابع: "عودة استاد النادي المصري واستضافة الفريق لمبارياته على ملعبه ستكون بمثابة دفعة قوية خلال الفترة المقبلة، وستمنح اللاعبين والجهاز الفني مزيدًا من الدعم".

واختتم: "سنحتفل اليوم بهذا الإنجاز، وبعد ذلك سنبدأ العمل على المرحلة المقبلة وفقًا للخطة التي يضعها كامل أبو علي، رئيس النادي، من أجل مواصلة إسعاد جماهير المصري وتحقيق المزيد من النجاحات".