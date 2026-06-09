نائب رئيس المصري: نهدي لقب كأس الرابطة للجماهير.. والقادم أفضل

أعرب رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، عن سعادته الكبيرة بتتويج الفريق بلقب كأس الرابطة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء تتويجًا لدعم جماهير النادي ومساندتها المستمرة للفريق طوال مشواره في البطولة.



وقال عبد القادر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»، إنه يتقدم بالشكر إلى عماد النحاس على الفترة التي قضاها مع الفريق وما قدمه من جهود، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل للمصري البورسعيدي.

وأضاف أن جماهير المصري كانت العامل الأهم في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن اللقب يُهدى إلى الجماهير الوفية التي ساندت اللاعبين والجهاز الفني منذ بداية البطولة وحتى التتويج.

وأكد عبد القادر أن النادي سيحتفل اليوم بهذا الإنجاز مع جماهيره، قبل البدء في الإعداد للمرحلة المقبلة، وفقًا للرؤية والخطة التي يقودها مجلس الإدارة، بهدف مواصلة تحقيق النجاحات وإسعاد جماهير المصري خلال الفترة المقبلة.