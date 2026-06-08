المصري يكتب التاريخ.. ثالث نادٍ يتوج بلقب كأس عاصمة مصر

دخل النادي المصري البورسعيدي سجلات التاريخ؛ بعدما توج بلقب كأس عاصمة مصر للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على إنبي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على استاد السويس.

وأصبح المصري ثالث فريق ينجح في التتويج بالبطولة منذ انطلاقها؛ لينضم إلى قائمة الأبطال التي تضم “مودرن سبورت” و"سيراميكا كليوباترا"، الذي فرض هيمنته على المسابقة خلال السنوات الأخيرة.

وكان مودرن سبورت قد توج بالنسخة الأولى من البطولة عام 2022، قبل أن يحصد سيراميكا اللقب في 3 نسخ متتالية أعوام 2023 و2024 و2025، بينما نجح المصري في كسر تلك الهيمنة والتتويج بلقب نسخة 2026.

وجاء سجل أبطال كأس عاصمة مصر كالتالي:

2022: مودرن سبورت.

2023: سيراميكا.

2024: سيراميكا.

2025: سيراميكا.

2026: المصري البورسعيدي.

وحقق المصري اللقب عن جدارة؛ بعدما قدم أداءً قويًا في المباراة النهائية، لينتصر على إنبي بثلاثية نظيفة، ويحصد أول ألقابه في البطولة، ويضيف إنجازًا جديدًا إلى تاريخ النادي البورسعيدي.