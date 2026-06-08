نهائي كأس عاصمة مصر.. المصري يتقدم على إنبي بهدف في الشوط الأول

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، الشوط الأول من مواجهته أمام إنبي، متقدمًا بهدف دون مقابل، في المباراة المقامة على استاد السويس الجديد ضمن نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء هدف التقدم للفريق البورسعيدي عن طريق المهاجم منذر طمين، الذي نجح في تحويل ركلة جزاء إلى هدف في الدقيقة 39، مانحًا فريقه الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

وشهدت أحداث النصف الأول من اللقاء منافسة قوية بين الفريقين، وسط محاولات متبادلة لفرض السيطرة على مجريات اللعب، قبل أن ينجح المصري في فك شفرة دفاع إنبي والتقدم في النتيجة.

ويسعى المصري للحفاظ على تقدمه في الشوط الثاني؛ من أجل التتويج بأول لقب في تاريخه ببطولة كأس عاصمة مصر، بينما يأمل إنبي في العودة سريعًا وإدراك التعادل لخطف اللقب في النسخة الخامسة من المسابقة.