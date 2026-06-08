عضو اتحاد تنس الطاولة: ما تعرض له محمد البيلي خلال جلسة فحص الشكوى غير قانوني

كشفت هبة حامد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، تفاصيل ما على هامش جلسة فحص الشكوى المقدمة من محمد البيلي لاعب المنتخب الوطني، والتي كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" ضد رئيس الاتحاد.

أوضحت هبة حامد أن الجلسة لم تنعقد من الأساس بعد رفض محامي الاتحاد، الذي كان من المفترض أن يستمع لشكوى اللاعب، السماح بحضور المحامي الموكل من اللاعب رغم امتلاكه توكيلًا رسميًا.

وأكدت عضو مجلس الإدارة أن ما حدث يثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن قرار مجلس إدارة الاتحاد كان يقتصر على فحص الشكوى المقدمة من اللاعب، ولم يتضمن أي قرار بإجراء تحقيق رسمي معه، مشيرة إلى أن مناقشة الشكوى كان من المفترض أن تتم من خلال أحد أعضاء مجلس الإدارة أو جهة فنية مختصة سواء متخصص فني او نفسي أو إداري، وليس عبر محامي الاتحاد.

وأضافت أن الجلسة لم تبدأ فعليًا بسبب الاعتراض على منع حضور محامي اللاعب، إلا أن محامي الاتحاد شرع في توجيه عدد من الأسئلة للبيلي تتعلق بما ورد في منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي وكواليس الوقائع التي تضمنها، رغم أن جلسة فحص الشكوى لم تنعقد من الأساس.

وأوضحت عضو مجلس الإدارة أن محامي الاتحاد أبدى خلال الحديث تشككًا في صحة ما ذكره اللاعب، وقال له بصيغة حملت قدرًا من عدم الحيادية والانحياز للاتحاد إن ما يقوله ليس بالضرورة أن يكون صحيحًا وقد يكون غير صحيح، كما أشار إلى أن الشهود الذين طلب اللاعب الاستماع إلى أقوالهم ليس بالضرورة أن تكون شهاداتهم صحيحة، وهو ما تحفظت عليه بشدة.

وشددت حامد على أن ما جرى لا يتوافق مع القرار الصادر من مجلس الإدارة بشأن فحص الشكوى، مؤكدة أنها ستعد مذكرة رسمية تتضمن كافة الوقائع التي شهدتها، وستعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

وأضافت هبة حامد وأكدت على رفضها الكامل للإجراءات التي اتخذت بحق اللاعب، وأن عدم موافقة محامي الاتحاد على حضور المحامي الخاص باللاعب هو مخالف للقانون شكلا وموضوعا كما انتقدت توقيت عقد جلسة فحص الشكوى، خاصة أن اللاعب يستعد للمشاركة مع النادي الأهلي في منافسات الدورة المجمعة الثانية للدوري خلال الأيام المقبلة.

واختتمت عضو مجلس إدارة الاتحاد بالتعبير عن الاستياء مما حدث مشيرة إلى أن محامي الاتحاد أيضا رفض حضورها للجلسة بقرار من رئيس الاتحاد مؤكدة أن المحامي يعمل موطفًا للاتحاد المصري ككل ولا يعمل موظفًا عند رئيس الاتحاد بشكل شخصي كي يأخذ تعليمات مباشرة منه.