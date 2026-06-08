قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المصري بطلاً لكأس عاصمة مصر لأول مرة في تاريخه بثلاثية أمام إنبي
جس نبض أمريكي.. خبير يكشف مفاجأة عن الضربات الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المناطق
تصعيد دبلوماسي جديد.. بن غفير يهاجم إيطاليا بعد فتح تحقيق حول أسطول غزة
باحث اقتصادي: مناقشة أي تغييرات في سياسات الدعم يجب أن تأخذ في الاعتبار التطورات الإقليمية
أجواء شديدة الحرارة ورطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل
فخري الفقي: يجب ربط قيمة الدعم بالمؤشرات السعرية للسلع بما يحافظ على القوة الشرائية
ضريبة إيجار الوحدات الإدارية في مصر .. من يتحملها ومتى تطبق؟
دول ذئاب.. ثروت الخرباوي: ألمانيا أدركت أخيرا خطورة جماعة الإخوان الإرهابية
يفقد أكثر من 3300 جنيه في أسبوعين.. مفاجأة بسعر الجنيه الذهب اليوم
جوزيف عون للإسرائيليين: لن تحققوا أهدافكم في لبنان.. وشرط واحد يمنع لقائي بنتنياهو
اللواء أسامة كبير: ضربة إيران لإسرائيل بالون اختبار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عضو اتحاد تنس الطاولة: ما تعرض له محمد البيلي خلال جلسة فحص الشكوى غير قانوني

هبة حامد
هبة حامد
محمد سمير

كشفت هبة حامد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، تفاصيل ما على هامش جلسة فحص الشكوى المقدمة من محمد البيلي لاعب المنتخب الوطني، والتي كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" ضد رئيس الاتحاد.

أوضحت هبة حامد أن الجلسة لم تنعقد من الأساس بعد رفض محامي الاتحاد، الذي كان من المفترض أن يستمع لشكوى اللاعب، السماح بحضور المحامي الموكل من اللاعب رغم امتلاكه توكيلًا رسميًا.

وأكدت عضو مجلس الإدارة أن ما حدث يثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن قرار مجلس إدارة الاتحاد كان يقتصر على فحص الشكوى المقدمة من اللاعب، ولم يتضمن أي قرار بإجراء تحقيق رسمي معه، مشيرة إلى أن مناقشة الشكوى كان من المفترض أن تتم من خلال أحد أعضاء مجلس الإدارة أو جهة فنية مختصة سواء متخصص فني او نفسي أو إداري، وليس عبر محامي الاتحاد.

وأضافت أن الجلسة لم تبدأ فعليًا بسبب الاعتراض على منع حضور محامي اللاعب، إلا أن محامي الاتحاد شرع في توجيه عدد من الأسئلة للبيلي تتعلق بما ورد في منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي وكواليس الوقائع التي تضمنها، رغم أن جلسة فحص الشكوى لم تنعقد من الأساس.

وأوضحت عضو مجلس الإدارة أن محامي الاتحاد أبدى خلال الحديث تشككًا في صحة ما ذكره اللاعب، وقال له بصيغة حملت قدرًا من عدم الحيادية والانحياز للاتحاد إن ما يقوله ليس بالضرورة أن يكون صحيحًا وقد يكون غير صحيح، كما أشار إلى أن الشهود الذين طلب اللاعب الاستماع إلى أقوالهم ليس بالضرورة أن تكون شهاداتهم صحيحة، وهو ما تحفظت عليه بشدة.

وشددت حامد على أن ما جرى لا يتوافق مع القرار الصادر من مجلس الإدارة بشأن فحص الشكوى، مؤكدة أنها ستعد مذكرة رسمية تتضمن كافة الوقائع التي شهدتها، وستعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

وأضافت هبة حامد وأكدت على رفضها الكامل للإجراءات التي اتخذت بحق اللاعب، وأن عدم موافقة محامي الاتحاد على حضور المحامي الخاص باللاعب هو مخالف للقانون شكلا وموضوعا كما انتقدت توقيت عقد جلسة فحص الشكوى، خاصة أن اللاعب يستعد للمشاركة مع النادي الأهلي في منافسات الدورة المجمعة الثانية للدوري خلال الأيام المقبلة.

واختتمت عضو مجلس إدارة الاتحاد بالتعبير عن الاستياء مما حدث مشيرة إلى أن محامي الاتحاد أيضا رفض حضورها للجلسة بقرار من رئيس الاتحاد مؤكدة أن المحامي يعمل موطفًا للاتحاد المصري ككل ولا يعمل موظفًا عند رئيس الاتحاد بشكل شخصي كي يأخذ تعليمات مباشرة منه.

هبة حامد اتحاد تنس الطاولة محمد البيلي مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

1000 جنيه| هبوط سريع يضرب سعر الذهب في مصر

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة التحول إلى الدعم النقدي وموعد التطبيق

مرتبات يونيو

بعد قرار الحكومة.. موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل الزيادة الجديدة

المعاشات

اعتذار وبشرى| التأمينات الاجتماعية تضع نهاية لأزمة المعاشات

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

الطماطم

كيلو الطماطم ينخفض 55 جنيها.. الزراعة تحدد موعد الارتفاعات الجديدة

زيادة المعاشات 2026

رسميًا أول يوليو.. صرف النسبة السنوية لزيادة المعاشات 2026

ترشيحاتنا

الدعم النقدي

خبير اقتصادي: الدعم النقدي يُعد الأكثر كفاءة وقدرة على الوصول إلى مستحقيه

سهام جلال

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهام جلال: عانت من انسداد في الشرايين والعملية مكانتش خطيرة

نشات الديهي

الديهي: شائعة وفاة خيرت الشاطر تعكس التشرذم والانقسام الذي تعانيه جماعة الإخوان

بالصور

أسوأ وجبة إفطار ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون شعور

تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر
تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر
تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر

أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون

أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون
أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون
أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون

لن تتوقع الإجابة.. الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع

الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع
الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع
الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع

بتنام الساعة كام.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد