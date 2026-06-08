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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند: أكبر مكاسب المنتخب القماشة الكبيرة وخيارات حسام حسن المتعددة

فتحي سند
فتحي سند
ميرنا محمود

أكد الإعلامي فتحي سند أن المنتخب الوطني يمر حاليا بحالة بدنية وفنية جيدة، مشيراا لى أن مواجهة البرازيل كشفت عن العديد من المؤشرات الإيجابية رغم بعض فترات التردد في الأداء.

و كتب فتحي سند عبر فيسبوك:المنتخب يمتلك حالياً حالة بدنية جيدة، ورغم وجود بعض التردد في الأداء خلال مباراة البرازيل، إلا أن الفريق ظهر بشكل جيد في فترات ضغط معينة كما بدأنا المباراة".

و تابع :أكبر مكاسبنا حالياً هي 'القماشة الكبيرة' والخيارات المتاحة أمام الكابتن حسام حسن، وهو أمر لم يكن متاحاً في الفترة الماضية، مما يمنحه مرونة أكبر في اختيار التشكيل الأمثل".

​و أضاف :نمتلك حالياً لاعبين يمتلكون خبرات كبيرة في كافة الخطوط الثلاثة، وهذا سيُسهل بشكل كبير من مهمة الجهاز الفني في اختيار التشكيل المناسب للمباريات القادمة".

ويستعد منتخب مصر الأول، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

فتحي سند منتخب مصر لاعبي منتخب مصر تصريحات فتحي سند

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