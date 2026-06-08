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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب فوق سن الثلاثين في قائمة منتخب مصر بكأس العالم 2026.. تفاصيل

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

يلفت منتخب مصر الأنظار قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026 بامتلاكه مجموعة كبيرة من أصحاب الخبرات، حيث تضم قائمته فريقًا كاملًا مكونًا من 11 لاعبًا تجاوزوا حاجز الثلاثين عامًا، وهو ما يعكس مزيجًا من الخبرة والقدرة على التعامل مع الضغوط في أكبر المحافل الدولية.

ويتصدر القائمة حارس المرمى محمد الشناوي، البالغ من العمر 37 عامًا، إلى جانب المهدي سليمان صاحب الـ38 عامًا، ليشكلا عنصر الخبرة في مركز حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع، تضم القائمة ياسر إبراهيم ورامي ربيعة (33 عامًا لكل منهما)، بالإضافة إلى محمد هاني وأحمد سيد "زيزو" اللذين يبلغان 30 عامًا.

أما في خط الوسط، فيتواجد حمدي فتحي (31 عامًا)، ومهند لاشين (30 عامًا)، ونبيل عماد "دونجا" (30 عامًا)، ليضيفوا المزيد من الخبرة لوسط الملعب.

وفي الخط الأمامي، يقود محمد صلاح الهجوم بعمر 34 عامًا، إلى جانب محمود حسن "تريزيجيه" صاحب الـ31 عامًا، ليكتمل تشكيل يضم 11 لاعبًا تخطوا الثلاثين.

قائمة اللاعبين فوق 30 عامًا في منتخب مصر:

  • محمد الشناوي – 37 عامًا
  • المهدي سليمان – 38 عامًا
  • ياسر إبراهيم – 33 عامًا
  • رامي ربيعة – 33 عامًا
  • محمد هاني – 30 عامًا
  • أحمد سيد "زيزو" – 30 عامًا
  • حمدي فتحي – 31 عامًا
  • مهند لاشين – 30 عامًا
  • نبيل عماد "دونجا" – 30 عامًا
  • محمود حسن "تريزيجيه" – 31 عامًا
  • محمد صلاح – 34 عامًا

ويعوّل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على هذه الكتيبة المخضرمة للاستفادة من خبراتها الكبيرة في المنافسات الدولية، مع تحقيق التوازن بين عناصر الخبرة والمواهب الشابة خلال مشوار الفراعنة في مونديال 2026.

منتخب مصر كأس العالم كأس العالم 2026

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