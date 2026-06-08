أغرب لقطات كأس العالم.. مدافع زائير يشتت الكرة قبل تنفيذ ركلة حرة

شهدت بطولة كأس العالم 1974 في ألمانيا واحدة من أغرب اللقطات في تاريخ المونديال، عندما فاجأ مدافع منتخب زائير، جوزيف مويبو إيلونجا، الجميع بتصرف غير مألوف خلال مواجهة منتخب البرازيل.

وكان منتخب زائير، المعروف حاليًا باسم جمهورية الكونغو الديمقراطية، قد تأهل إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخه، لكنه دخل مباراته أمام البرازيل في ظروف صعبة، بعدما ترددت أنباء عن تعرض اللاعبين لتهديدات قاسية بعدم العودة إلى بلادهم حال تلقيهم هزيمة ثقيلة.

وخلال اللقاء، تقدمت البرازيل بثلاثة أهداف دون رد، وقبل نهاية المباراة بدقائق حصلت على ركلة حرة مباشرة بالقرب من منطقة الجزاء، بينما اصطف لاعبو زائير لتشكيل حائط الصد.

وفي لقطة أثارت دهشة الجميع، انطلق جوزيف مويبو إيلونجا من الحائط الدفاعي قبل تنفيذ الركلة مباشرة، وركل الكرة بقوة بعيدًا عن مكانها، في تصرف اعتبره الكثيرون أحد أغرب المشاهد التكتيكية في تاريخ كأس العالم.

وتباينت التفسيرات حول هذه الواقعة، فبينما رأى البعض أنها جاءت نتيجة عدم معرفة اللاعب بقوانين اللعبة، أكدت روايات أخرى أن إيلونجا تعمد تشتيت الكرة لإهدار الوقت ومنع البرازيل من تسجيل هدف رابع، خوفًا من العواقب التي قد تنتظر بعثة زائير بعد العودة إلى البلاد.

وبقيت هذه اللقطة واحدة من أكثر المشاهد غرابة في تاريخ بطولات كأس العالم، واستمرت في إثارة الجدل لسنوات طويلة، باعتبارها مثالًا على الضغوط الاستثنائية التي عاشها لاعبو منتخب زائير خلال مشاركتهم التاريخية في مونديال 1974.