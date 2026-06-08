قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة التحول إلى الدعم النقدي وموعد التطبيق
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو احتجاز شخص داخل محل بالمعادي
ما موقف الامتحانات؟... تفاصيل قرار إجازة رأس السنة الهجرية 2026
رئيس الوزراء يشهد اتفاقيتي تشغيل وشراء الطاقة لمحطة رياح جبل الزيت بقيمة 420 مليون دولار
تحديد المركز الثالث بكأس العاصمة.. شوط أول سلبى بين زد ووادى دجلة
رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه لدعم قوة السوق
صدمة.. عيار 24 يخسر 300 جنيه.. وهذه أسعار الذهب الآن
قبل انطلاق المونديال.. نجوم الأربعين يهددون هيمنة الشباب في كأس العالم 2026
قطع المياه لمدة 6 ساعات عن شارع النيل الأبيض بالمهندسين.. غدا
نتنياهو: مهمتنا مع حزب الله لم تنته بعد.. وأخبرت ترامب أن لنا حق الدفاع عن أنفسنا
خبير بالشئون الأفريقية: إريتريا لاعب محوري في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أغرب لقطات كأس العالم.. مدافع زائير يشتت الكرة قبل تنفيذ ركلة حرة

كأس العالم
كأس العالم
حمزة شعيب

شهدت بطولة كأس العالم 1974 في ألمانيا واحدة من أغرب اللقطات في تاريخ المونديال، عندما فاجأ مدافع منتخب زائير، جوزيف مويبو إيلونجا، الجميع بتصرف غير مألوف خلال مواجهة منتخب البرازيل.

وكان منتخب زائير، المعروف حاليًا باسم جمهورية الكونغو الديمقراطية، قد تأهل إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخه، لكنه دخل مباراته أمام البرازيل في ظروف صعبة، بعدما ترددت أنباء عن تعرض اللاعبين لتهديدات قاسية بعدم العودة إلى بلادهم حال تلقيهم هزيمة ثقيلة.

وخلال اللقاء، تقدمت البرازيل بثلاثة أهداف دون رد، وقبل نهاية المباراة بدقائق حصلت على ركلة حرة مباشرة بالقرب من منطقة الجزاء، بينما اصطف لاعبو زائير لتشكيل حائط الصد.

وفي لقطة أثارت دهشة الجميع، انطلق جوزيف مويبو إيلونجا من الحائط الدفاعي قبل تنفيذ الركلة مباشرة، وركل الكرة بقوة بعيدًا عن مكانها، في تصرف اعتبره الكثيرون أحد أغرب المشاهد التكتيكية في تاريخ كأس العالم.

وتباينت التفسيرات حول هذه الواقعة، فبينما رأى البعض أنها جاءت نتيجة عدم معرفة اللاعب بقوانين اللعبة، أكدت روايات أخرى أن إيلونجا تعمد تشتيت الكرة لإهدار الوقت ومنع البرازيل من تسجيل هدف رابع، خوفًا من العواقب التي قد تنتظر بعثة زائير بعد العودة إلى البلاد.

وبقيت هذه اللقطة واحدة من أكثر المشاهد غرابة في تاريخ بطولات كأس العالم، واستمرت في إثارة الجدل لسنوات طويلة، باعتبارها مثالًا على الضغوط الاستثنائية التي عاشها لاعبو منتخب زائير خلال مشاركتهم التاريخية في مونديال 1974.

كأس العالم كأس العالم 2026 أغرب لقطات كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

سعر الذهب في مصر

1000 جنيه| هبوط سريع يضرب سعر الذهب في مصر

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

الدواجن

الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم

مباراة الأهلي والزمالك للناشئين

الأهلي يعتذر.. التفاصيل الكاملة لـ تعرض نجل مدرب الزمالك لـ الإعتداء

مصدق

أزمة صلاح مصدق تفجر خلافا جديدا بين الزمالك واتحاد طنجة.. لا عودة للمفاوضات

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

ترشيحاتنا

حسين شريف

إيركايرو تدشن أولى رحلاتها المباشرة من بورتو البرتغالية إلى العلمين الجديدة

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يلتقي مسئولي شركة عالمية لمناقشة تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر

المجلس القومي للمرأة ورشة عمل بعنوان "دعم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية: المرأة شريك أساسي في التنمية المستدامة

بالصور

بتنام الساعة كام.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

هل الغيرة دليل حب؟ خبراء يجيبون

هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يوميًا في الصيف؟

البطخ
البطخ
البطخ

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد