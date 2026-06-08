نائب محافظ بورسعيد يقود حملة لرفع الاشغالات والرتش بأحياء المحافظة

واصل الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد جولاته الميدانية لمتابعة اعمال إزالة المخالفات والاشغالات والرتش ، والوقوف على معدلات تنفيذ الأعمال الجارية بالمشروعات، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المختصة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للأعمال الجارية بمختلف أحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد.

إزالة الإشغالات بطريق الشاحنات وشارع الحميدي

وتفقد نائب محافظ بورسعيد، يرافقه فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، أعمال رفع الرتش والمخلفات بطول شريط قناة الاتصال، بالتنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ برئاسة العميد إسلام غريب وذلك في إطار جهود المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين البيئة بمختلف المناطق.

كما قاد نائب المحافظ ورئيس حي الضواحي حملة إشغالات مكبرة بطريق الشاحنات، أسفرت عن إزالة ومصادرة عدد من المخالفات شملت ثلاجات وغسالات مستعملة وكراسي خشبية واستندات حديدية وبنوك خشبية، إلى جانب التنبيه على أصحاب المحال التجارية والمقاهي بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية وعدم التعدي على حرم الطريق.

في سياق متصل، تابع الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، برفقة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، والمهندسة زينب الجباس مدير المشروعات، أعمال التطوير الجارية بمجمع المطاعم، للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من سير الأعمال وفق الخطط الزمنية المقررة.

كما شهدت المتابعة تنفيذ حملة مكبرة مشتركة بين حي المناخ وحي العرب رافقه خلالها المهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب ، وشيماء العزبي رئيس حي المناخ ،بشارع الحميدي استهدفت رفع الإشغالات وتحقيق الانضباط وتحسين مستوى النظافة والمظهر الحضاري بالمنطقة.

تأتي هذه الجولات والحملات في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بالمتابعة الميدانية المستمرة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الشكل الحضاري لشوارع وأحياء المحافظة.