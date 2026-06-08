قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقاط القوة والضعف لـ المنتخب النيوزيلندي قبل مواجهة مصر.. كأس العالم 2026
الرئيس الكوري الجنوبي: الهجوم الصاروخي الإيراني على السفينة "نامو" في هرمز لم يكن متعمدا
200 جنيه رسوم التقدم لامتحانات المواد التخصصية للمرة الواحدة بقانون التعليم
رئيس صحة النواب: مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتترأس خارطة السياحة العلاجية عالمياً
الأهلي يعتذر.. التفاصيل الكاملة لـ تعرض نجل مدرب الزمالك لـ الإعتداء
الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب برتغالي.. وفرج عامر يكشف التفاصيل
رئيس صحة النواب: السياحة العلاجية تعزز القوة الناعمة لمصر وتدعم النقد الأجنبي
سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 8 يونيو
إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية لطالبة بالجيزة وإحالة طاقم اللجنة بالكامل للتحقيق
رغم الهجمات الإيرانية الإسرائيلية.. الأردن: الحركة الجوية تعمل بشكل طبيعي
قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية معرية بريف درعا الغربي
طهران: نعلن وقف عملياتنا.. ترامب: إسرائيل وإيران تتطلعان إلى وقف فوري لإطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ بورسعيد يقود حملة لرفع الاشغالات والرتش بأحياء المحافظة

نائب محافظ بورسعيد يقود حملة مكبرة لرفع الاشغالات والرتش بأحياء المحافظة
نائب محافظ بورسعيد يقود حملة مكبرة لرفع الاشغالات والرتش بأحياء المحافظة
محمد الغزاوى

واصل الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد جولاته الميدانية لمتابعة اعمال إزالة المخالفات والاشغالات والرتش ، والوقوف على معدلات تنفيذ الأعمال الجارية بالمشروعات، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المختصة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للأعمال الجارية بمختلف أحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد.

إزالة الإشغالات بطريق الشاحنات وشارع الحميدي

وتفقد نائب محافظ بورسعيد، يرافقه فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، أعمال رفع الرتش والمخلفات بطول شريط قناة الاتصال، بالتنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ برئاسة العميد إسلام غريب وذلك في إطار جهود المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين البيئة بمختلف المناطق.

كما قاد نائب المحافظ ورئيس حي الضواحي حملة إشغالات مكبرة بطريق الشاحنات، أسفرت عن إزالة ومصادرة عدد من المخالفات شملت ثلاجات وغسالات مستعملة وكراسي خشبية واستندات حديدية وبنوك خشبية، إلى جانب التنبيه على أصحاب المحال التجارية والمقاهي بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية وعدم التعدي على حرم الطريق.

في سياق متصل، تابع الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، برفقة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، والمهندسة زينب الجباس مدير المشروعات، أعمال التطوير الجارية بمجمع المطاعم، للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من سير الأعمال وفق الخطط الزمنية المقررة.

كما شهدت المتابعة تنفيذ حملة مكبرة مشتركة بين حي المناخ وحي العرب رافقه خلالها المهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب ، وشيماء العزبي رئيس حي المناخ ،بشارع الحميدي استهدفت رفع الإشغالات وتحقيق الانضباط وتحسين مستوى النظافة والمظهر الحضاري بالمنطقة.

تأتي هذه الجولات والحملات في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بالمتابعة الميدانية المستمرة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الشكل الحضاري لشوارع وأحياء المحافظة.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد الاشغالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

سكن لكل المصريين 9

شقق جاهزة للتسليم.. موعد طرح «سكن لكل المصريين 9» ونظام التقسيط حتى 20 عامًا

الاهلي

10 ملايين دولار.. هل يواجه الأهلي المصري فرق الهلال والنصر وإنتر ميامي في موسم الرياض؟

البيض

لأول مرة منذ سنوات.. أسعار البيض بأقل من 70 جنيها ومفاجأة في ثمن البلدي

ترشيحاتنا

امتحانات الثانوية الأزهرية

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد لجان الثانوية بمعاهد بيلا | صور

نائب محافظ بورسعيد يقود حملة مكبرة لرفع الاشغالات والرتش بأحياء المحافظة

نائب محافظ بورسعيد يقود حملة لرفع الاشغالات والرتش بأحياء المحافظة

محافظ بورسعيد يستقبل مدير المشروعات بجهاز مستقبل مصر لبحث سبل التعاون المشترك

تعاون مشترك بين محافظة بورسعيد وجهاز مستقبل مصر

بالصور

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

رئيس المنطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بمقر لجنة معهد النحال الابتدائي

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد