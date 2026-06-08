حملات مكثفة في أحياء بورسعيد لفرض الانضباط والارتقاء بالخدمات

واصلت الأجهزة التنفيذية بأحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد ملاحمها الميدانية المكثفة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بضرورة التواجد الميداني المستمر، والتعامل الفوري مع الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية، والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين والتي أسفرت عن النتائج التالية:

حي العرب - ضربات حازمة للمخالفين وفتح الممرات المغلقة:



بحضور ومتابعة عبد العال عبد الباري، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبإشراف ميداني من المهندسة شيماء جودة، رئيس حي العرب، شنت الأجهزة التنفيذية حملات موسعة بشارعي "التجاري" و"أبو الحسن"، لإزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة وحرم الطريق، إلى جانب إزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة.

كما نفذ الحي حملة كبرى بشارع "الثلاثيني" لإزالة التعديات على الباكيات، وفتح الممرات والطرق التي تم إغلاقها بالمخالفة، في رسالة قوية تؤكد أن الشارع حق أصيل للمواطن.

حي الضواحي - حملة مكبرة وضربات من حديد لاقتلاع العشوائيات وإزالة الإشغالات:



رافعاً شعار "قطار رفع الإشغالات لن يتوقف"، قاد فوزي الوالي، رئيس حي الضواحي، حملة مكبرة وموسعة بشارع "عبد الرحمن شكري" بالتنسيق مع شرطة المرافق.

أسفرت الحملة عن الإزالة الكاملة لكافة الإشغالات والتعديات، والتي شملت (فروشات خضار وفاكهة، بنوك خشبية، أكشاك، فتارين، وشماسي)، مع توجيه إنذارات صارمة للمقاهي والمحال بالالتزام بخطوط التنظيم، لتطبيق القانون بحسم واستعادة الوجه الحضاري للحي.

مدينة بورفؤاد - صيانة شاملة للحدائق وتطهير الشوارع من التعديات:



وجهت سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات، حيث قادت حملة بشارع "عادل الجزار" لرفع البضائع المفترشة على الأرصفة وأمام العمارات، مؤكدة أنه لا تهاون مع أي مخالفة تعيق حركة المواطنين.

وفي قطاع التجميل، تفقدت رئيس المدينة أعمال إدارة الحدائق بشارع "الجمهورية"، موجهة برفع حالة الاستعداد القصوى وتكثيف العمالة لصيانة المسطحات الخضراء والجزر الوسطى، لتظل بورفؤاد متنفساً طبيعياً يعكس وجهها الحضاري.

حي الشرق - تطوير حديقة الأمل واستمرار الكنس الآلي للمحاور الحيوية:



واصل الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، جولاته الصباحية لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بحديقة "الأمل"، مشدداً على الالتزام بالخطة الزمنية وأعلى معايير الجودة في العناية بأحواض الزهور والنباتات.

وتزامناً مع ذلك، تواصلت أعمال الكنس الآلي الصباحية، حيث تم الدفع بالسيارات المكنسة لتنظيف الجزيرة الوسطى بشارع "٢٣ يوليو"، لرفع الأتربة الدقيقة والحفاظ على المظهر الجمالي للشارع.

حي المناخ - استعدادات مكثفة لصيف ٢٠٢٦ ومتابعة كافيهات الكورنيش:



ضمن استعدادات موسم الصيف، قادت شيماء العزبي، رئيس حي المناخ، جولة ميدانية لمتابعة التزام الكافيهات والمنشآت الواقعة أعلى كورنيش بورسعيد بالاشتراطات المنظمة للعمل.

تم التشديد على أصحاب الكافيهات برفع أي مخلفات فوراً، الالتزام بالمساحات المخصصة، وعدم إعاقة حركة المواطنين بالممشى الساحلي، مع الاهتمام بتهذيب "اللاند سكيب" للحفاظ على المظهر السياحي الراقي للكورنيش.

حي الزهور - استمرار تطهير المناور ورفع الإشغالات بالشوارع السكنية:



قاد أحمد زغلف، رئيس حي الزهور، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع "عبد الحليم محمود"، حيث تم مصادرة المخالفات لفرض الانضباط وتيسير الحركة المرورية.

ولليوم الثالث على التوالي، واصل الحي حملات النظافة المكثفة بمناور العمارات (٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠) بمنطقة "علي بن أبي طالب"، والتي شملت رفع القمامة، تسليك بالوعات وغرف تفتيش الصرف الصحي، وسحب تراكمات المياه لتوفير بيئة صحية وآمنة للسكان.

حي الجنوب - تكثيف حملات النظافة بالحي الإماراتي:



بمتابعة المهندس وليد الدعدع، رئيس حي الجنوب، واصلت شركة النظافة جهودها المكثفة بمنطقة "الحي الإماراتي"، لتشمل كنس الشوارع، رفع المخلفات، إزالة الرمال والأتربة، وجمع القمامة المنزلية، ضمن خطة الحي للارتقاء بالشكل العام ومستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

لجنة الرصد الميداني - متابعة مسائية لأعمال الكنس الآلي والنظافة العامة:



وفي سياق متصل، واستكمالاً لجهود المتابعة المستمرة، واصلت وحدة الرصد الميداني برئاسة الأستاذة لمياء الجيار، جولاتها الميدانية المسائية تنفيذاً لتوجيهات الوزير المحافظ.

وتابعت اللجنة أعمال الكنس الآلي ورفع كفاءة النظافة العامة بعدد من شوارع المحافظة، لضمان استمرار تقديم الخدمات بمستوى لائق خلال الفترة المسائية، ومتابعة سير العمل ميدانياً للتأكد من انضباط الشوارع، وجاري استكمال الأعمال تباعاً للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.