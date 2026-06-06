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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جهود ميدانية مكثفة وتطوير شامل.. محافظ بورسعيد يتابع سير العمل لفرض الانضباط .. صور

حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بمنطقة "الإسراء" بحي الضواحي
حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بمنطقة "الإسراء" بحي الضواحي
محمد الغزاوى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد جهودها المكثفة على مدار الساعة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بضرورة التواجد الميداني المستمر، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لشوارع المحافظةوالتي أسفرت عن النتائج التالية:

 حي الضواحي - السكرتير العام يقود حملة لرفع الإشغالات واستمرار خطط التطوير:
 

بحضور ومشاركة اللواء  عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة، وبمرافقة فوزي الوالي، رئيس الحي، والأستاذة لمياء الجيار، رئيس وحدة الرصد الميداني؛ شنت الأجهزة التنفيذية اليوم حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنطقة "الإسراء"، لفرض الانضباط وإزالة التعديات التي تعوق حركة المواطنين.

كما تابع فوزي الوالي، دفع عجلة التطوير الشامل بمختلف القطاعات للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للحي، مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية للأعمال الجارية بمنطقة بنك الإسكان لإعادة الوجه الحضاري اللائق الذي يخدم أهالي المنطقة.

ولليوم الثالث على التوالي، واصل الحي حملاته الموسعة لرفع تراكمات الرتش ومخلفات البناء بطريق الشاحنات وأمام وحدة الإنقاذ النهري بطول شريط قناة الاتصال، لاستعادة المظهر البيئي والجمالي المنضبط.

 مدينة بورفؤاد - رفع الإشغالات وتجميل المسطحات الخضراء:
 

واصلت سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، قيادة الحملات المكثفة لرفع الإشغالات وإزالة تعديات الأرصفة الجانبية لضمان تيسير الحركة المرورية وتصحيح التشوهات البصرية.

وفي قطاع التجميل، تابعت رئيس المدينة جهود إدارة الحدائق في صيانة المسطحات الخضراء وقص الأشجار بمحيط شارع القدس الشريف، مع توجيه فرق عمل إضافية للحفاظ على المظهر الجمالي وجعل الحدائق متنفساً حضارياً للمواطنين.

 حي الشرق - ضربات حاسمة للتعديات واستمرار الكنس الآلي:
 

شن حي الشرق برئاسة الدكتور  إسلام بهنساوي، حملة مكبرة بشارعي سعد زغلول والجيش، لرفع الإشغالات وتعديات المحال التجارية على الأرصفة والباكيات، مع التأكيد على إخلاء الأرصفة تماماً وعدم السماح بأي تجاوزات خارج خطوط التنظيم.

وفي إطار النظافة العامة، تم الدفع بالسيارات المكنسة لتنظيف الجزيرة الوسطى وتجريف الرمال بشارع محمد علي خلال الفترة الصباحية لضمان انسيابية المرور.

 حي العرب - تشجير الميادين واستمرار الانضباط بـ "سوق العصر":


بإشراف ميداني من المهندسة شيماء جودة، رئيس حي العرب، تواصلت حملات إزالة الإشغالات بنطاق "سوق العصر" للحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري.

وضمن مبادرة "حديقتي مستدامة"، واصل الحي جهود التجميل بزراعة أشجار "البونسيانا" في حدائق الفيروز، الأسرة، والياسمين، وبمحيط المسجد العباسي ومنطقة الشبان المسلمين وكلية التمريض، إلى جانب رفع كفاءة وتجميل حديقة "اللوتس" بحي الكويت، بهدف التوسع في المساحات الخضراء وتوفير متنفس حضاري للمواطنين.


 حي المناخ - متابعة مرافق الاستاد واستجابة فورية للأزمات:
 

قادت المحاسبة  شيماء العزبي، رئيس حي المناخ، جولة ميدانية بشارع عاطف السادات برفقة مدير المرور وممثلي الشباب والرياضة، لمراجعة الرسم التنظيمي والحركة المرورية تمهيداً لبدء المرحلة الثانية من إدخال المرافق الخاصة باستاد النادي المصري، لضمان عدم تأثر السيولة المرورية.

كما تابعت رئيس الحي ميدانياً أعمال إصلاح كسر مفاجئ بماسورة مياه شرب بالمنطقة الرابعة، بالتنسيق مع هيئة قناة السويس والشركة القابضة لمياه الشرب، حيث تم إنهاء الأعمال وشفط المياه في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين.

 حي الزهور - استكمال رصف الشوارع السكنية ورفع الكفاءة:
 

بمتابعة المحاسب  أحمد زغلف، رئيس حي الزهور، تواصل الأجهزة التنفيذية متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة بشارع محمد رياض والمناطق السكنية المحيطة، ضمن خطة التنمية المستدامة للارتقاء بالبنية التحتية والمظهر الجمالي للحي.

 حي الجنوب - تكثيف حملات النظافة بالحي الإماراتي:


بمتابعة المهندس  وليد الدعدع، رئيس حي الجنوب، تواصل شركة النظافة أعمالها المكثفة بمنطقة "الحي الإماراتي"، والتي شملت كنس الشوارع الرئيسية والفرعية، وإزالة الأتربة، وتفريغ الصناديق بصفة دورية لتوفير بيئة نظيفة وصحية للأهالي.

 حي غرب - تجميل المدخل الغربي وجذب الزائرين:
 

تابع باسم عمر، رئيس حي غرب، أعمال النظافة المكثفة بالطريق العمومي والمدخل الغربي للمحافظة.

شملت الأعمال تجريف الرمال، ورفع المخلفات، وغسيل الأرصفة بمحيط منفذ بورسعيد الجمركي والمطار ونادي الأبطال، لترك انطباع إيجابي ومظهر حضاري يليق بزوار المحافظة المستمرين طوال العام.

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