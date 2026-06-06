قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزيف العملات المشفرة.. بيتكوين تسجل أسوأ خسائر أسبوعية منذ انهيار FTX
أسعار الذهب الآن في مصر
موعد مباراة انبي والمصري في نهائي كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة
مجــ.زرة جديدة في غزة.. غارة إسرائيلية على خيمة للنازحين تخلف قتــ.لى وجرحى
الذهب نازل .. مفاجأة بشأن سعر عيار 21 الأكثر شيوعا| اعرف التفاصيل
أمين الإصلاح والنهضة: الدولة نجحت في مواءمة التشريعات مع معايير العمل الدولية
رغم أزمة الوقود العالمية.. مصر للطيران تتجاوز التحديات ومطار القاهرة يسجل معدلات تشغيل قياسية
موعد كسوف الشمس الكلي 2026 .. مناطق تتحول إلى ظلام نهاري كامل
تعليم جنوب سيناء: لا شكاوى في اليوم الأول من امتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية
عاصفة ترابية في الطريق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
يورونيوز: إسبانيا على أعتاب صيف لاهب بحرارة تقترب من 40 مئوية
منال خليفة: اتفاق وقف إطلاق النار يتوافق مع الرؤية الفرنسية بشأن لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: لا تهاون مع أي مخالفات تعوق حركة المواطنين أو تشوه الشكل الجمالي للمدينة

محافظ بورسعيد : لا تهاون مع أي مخالفات تعوق حركة المواطنين أو تشوه الشكل الجمالي للمدينة
محافظ بورسعيد : لا تهاون مع أي مخالفات تعوق حركة المواطنين أو تشوه الشكل الجمالي للمدينة
محمد الغزاوى

بالتوازي مع مشروعات التطوير حملات في إطار جهود محافظة بورسعيد للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين، وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمختلف أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، بالتوازي مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بعدد من المناطق، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة

محافظ بورسعيد : لا تهاون مع أي مخالفات تعوق حركة المواطنين أو تشوه الشكل الجمالي للمدينة

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تشهد حاليًا تنفيذ عدد من مشروعات التطوير الشاملة ورفع كفاءة المناطق السكنية والطرق والميادين، الأمر الذي يتطلب تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال، ومنع أي مظاهر عشوائية أو تعديات تعيق حركة المواطنين أو تؤثر على المظهر الجمالي.

أبو ليمون يوجه بتكثيف أعمال إزالة الإشغالات والتعديات وفرض الانضباط بأحياء بورسعيد وبورفؤاد

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد باستمرار الحملات اليومية لإزالة الإشغالات المخالفة والتعديات على الأرصفة ونهر الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، مع المتابعة المستمرة لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى.

وأشار إلى أن حملات إزالة الإشغالات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف إعادة الانضباط إلى الشارع البورسعيدي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة حضارية وآمنة تتواكب مع جهود التنمية والتطوير التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد النظافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

النادي الأهلي

أسماء مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم تشكيل الجهاز الفني الجديد

حسين لبيب

أمير هشام: الزمالك حل أزمة القيد بـ فاركو..ومرتب الطبيب الإسباني خيالي

موعد زيادة المعاشات 2026

بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر

امتحانات الشهادة الإعدادية

جمع إنسان ومعنى شذا.. أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات عربي الإعدادية اليوم

ترشيحاتنا

منتخب إيران

مسئولو الاتحاد الإيراني ينتظرون تأشيراتهم للمغادرة إلى أمريكا

عبدالحميد معالي

الزمالك يتحرك لتسوية مستحقات عبد الحميد معالي

منتخب مصر

الكشف عن نسب التأهل في مجموعة مصر بكأس العالم.. الفراعنة في الوصافة

بالصور

هل تناول الفول يسبب الغباء؟.. أخصائي تغذية يكشف الحقيقة الكاملة

هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟
هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟
هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟

هيونداي أيونيك V تظهر لأول مرة على الطرق العامة قبل طرحها الرسمي

هيونداي أيونيك V
هيونداي أيونيك V
هيونداي أيونيك V

نشرة المرأة والمنوعات| طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته.. نقص هذا المعدن يهدد صحة النساء ويؤثر على ذكاء الأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

سعر هيونداي النترا ام دى موديل 2012 المستعملة في مصر| صور

هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏
هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏
هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد