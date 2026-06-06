بالتوازي مع مشروعات التطوير حملات في إطار جهود محافظة بورسعيد للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين، وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمختلف أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، بالتوازي مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بعدد من المناطق، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة

محافظ بورسعيد : لا تهاون مع أي مخالفات تعوق حركة المواطنين أو تشوه الشكل الجمالي للمدينة

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تشهد حاليًا تنفيذ عدد من مشروعات التطوير الشاملة ورفع كفاءة المناطق السكنية والطرق والميادين، الأمر الذي يتطلب تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال، ومنع أي مظاهر عشوائية أو تعديات تعيق حركة المواطنين أو تؤثر على المظهر الجمالي.

أبو ليمون يوجه بتكثيف أعمال إزالة الإشغالات والتعديات وفرض الانضباط بأحياء بورسعيد وبورفؤاد

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد باستمرار الحملات اليومية لإزالة الإشغالات المخالفة والتعديات على الأرصفة ونهر الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، مع المتابعة المستمرة لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى.

وأشار إلى أن حملات إزالة الإشغالات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف إعادة الانضباط إلى الشارع البورسعيدي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة حضارية وآمنة تتواكب مع جهود التنمية والتطوير التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.